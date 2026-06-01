起點不決定終點！東石高中校友陳暐用堅持與努力寫下博士奮鬥史
嘉義東石高中電機科校友陳暐，當年國中會考成績僅4B1C（英文C），進入東高就讀後，在導師引導下找回自信並持續奮鬥，如今成功推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。東石高中表示，陳暐的勵志歷程勉勵全校學弟妹，即使入校時的起點成績不理想，只要願意付出努力與堅持，未來依然能在專業領域開創出一番作為。
陳暐回憶起剛進入東高時，高一上學期其實並不特別愛讀書，對課業也沒有明確目標。然而在導師黃炳睿督促與鼓勵下，開始勉強自己用功，也因為師長不放棄任何一名學生，讓他逐漸找回學習方向。隨著成績進步，他不再只是被動學習，而是主動認真面對課業與未來規畫，並曾擔任工業配線儲備選手。
陳暐高三時統測成績未能考出理想水準，一度感到失落，最後進入勤益科技大學冷凍空調與能源系就讀。但他沒有因一次考試失利而放棄夢想，選擇持續努力、堅持向前，大學4年以全系第二名畢業，成為該系首名推甄錄取成大航太所的學生。研究所2年後，他再度以優異表現成功考取成大航太博士班。
東石高中表示，陳暐在校求學期間，成長不只是課業進步，更是在導師黃炳睿與師長們長期陪伴下獲得全方位發展，學校重視專業技能培養，更關心學生的生活、品格、體能與身心靈成長。師長們看見學生需求，並陪伴走過迷惘與挫折，協助建立自信與目標。
學校除了由衷感謝一路陪伴陳暐成長的導師與師長們的諄諄教誨，讓學生在人生重要階段找到方向，同時陳暐家人的支持與鼓勵，在孩子遭遇挫折與低潮時，始終是最堅強的後盾，給予信任、陪伴與力量，讓他能夠勇敢面對挑戰。
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