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起點不決定終點！東石高中校友陳暐用堅持與努力寫下博士奮鬥史

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
東高傑出校友陳暐推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。圖／東石高中提供
東高傑出校友陳暐推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。圖／東石高中提供

嘉義東石高中電機科校友陳暐，當年國中會考成績僅4B1C（英文C），進入東高就讀後，在導師引導下找回自信並持續奮鬥，如今成功推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。東石高中表示，陳暐的勵志歷程勉勵全校學弟妹，即使入校時的起點成績不理想，只要願意付出努力與堅持，未來依然能在專業領域開創出一番作為。

陳暐回憶起剛進入東高時，高一上學期其實並不特別愛讀書，對課業也沒有明確目標。然而在導師黃炳睿督促與鼓勵下，開始勉強自己用功，也因為師長不放棄任何一名學生，讓他逐漸找回學習方向。隨著成績進步，他不再只是被動學習，而是主動認真面對課業與未來規畫，並曾擔任工業配線儲備選手。

陳暐高三時統測成績未能考出理想水準，一度感到失落，最後進入勤益科技大學冷凍空調與能源系就讀。但他沒有因一次考試失利而放棄夢想，選擇持續努力、堅持向前，大學4年以全系第二名畢業，成為該系首名推甄錄取成大航太所的學生。研究所2年後，他再度以優異表現成功考取成大航太博士班。

東石高中表示，陳暐在校求學期間，成長不只是課業進步，更是在導師黃炳睿與師長們長期陪伴下獲得全方位發展，學校重視專業技能培養，更關心學生的生活、品格、體能與身心靈成長。師長們看見學生需求，並陪伴走過迷惘與挫折，協助建立自信與目標。

學校除了由衷感謝一路陪伴陳暐成長的導師與師長們的諄諄教誨，讓學生在人生重要階段找到方向，同時陳暐家人的支持與鼓勵，在孩子遭遇挫折與低潮時，始終是最堅強的後盾，給予信任、陪伴與力量，讓他能夠勇敢面對挑戰。

校友貼榜祝賀東高傑出校友陳暐推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。圖／東石高中提供
校友貼榜祝賀東高傑出校友陳暐推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。圖／東石高中提供

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