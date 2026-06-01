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「機智拒毒生活」校園特展 靜宜攜手中國信託反毒教育基金會及警方

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學今天舉辦「機智拒毒生活─校園巡迴特展」，攜手中國信託反毒教育基金會及各界單位推動反毒教育。圖／靜宜大學提供
靜宜大學今天舉辦「機智拒毒生活─校園巡迴特展」，攜手中國信託反毒教育基金會及各界單位推動反毒教育。圖／靜宜大學提供

為強化學生及社區民眾的識毒與拒毒知能，靜宜大學中國信託反毒教育基金會今天舉辦「機智拒毒生活─校園巡迴特展」，透過實境模擬、互動遊戲與情境體驗，引導學生認識新興毒品危害，建立正確觀念，進而拒絕毒品誘惑。

活動響應六三禁菸節，邀集教育部、台中市政府毒品危害防制中心、國軍中部地區人才招募中心及警政單位共同參與，展現各界攜手推動反毒教育的決心。

「機智拒毒生活─校園巡迴特展」由靜宜大學法律服務社安排「勇敢拒毒迎健康」話劇表演揭開序幕，以生動活潑方式呈現毒品對個人與家庭的危害。儀式中，與會來賓逐一撕開偽裝成止痛藥、電子菸、菸彈等外觀的新興毒品包裝，象徵揭露毒品隱蔽危害；隨後共同啟動「拒毒三D光電球」，呼籲青年學子勇敢向毒品說「不」。

靜宜大學校長林思伶表示，對大學生而言，拒絕毒品不只是遠離危害，更是在學習如何保持清醒、自由，及選擇自己人生的能力。大學階段面臨課業、人際關係及未來發展等壓力，部分年輕人並非因品性不佳而接觸毒品，而是在迷惘、疲憊或想逃避時，做出一次以為「沒有關係」的選擇。她認為，在AI與網路資訊快速流動的時代，毒品樣貌變得更加隱藏且具誘惑性，更凸顯反毒教育重要。

中國信託反毒教育基金會執行長高壽孫指出，基金會成立11年來持續投入反毒教育推廣，近年推出更貼近大專院校學生的「機智拒毒生活」互動特展，將年輕人可能接觸毒品的場域與情境帶進校園。靜宜大學是近期台中地區首所合作辦理此特展的大學，期盼吸引更多青年學子參與體驗，提升識毒與拒毒能力。

台中市警察局警政監高誌良表示，毒品防制工作已從傳統宣導逐步轉型為生活化情境體驗教育，協助年輕人認識毒品風險、學習做出正確選擇。目前毒品危害防制中心也整合跨局處資源，建構全面性防治網絡，共同守護青年健康。

台中市毒品危害防制中心科長陳丘明表示，毒駕及新型化學合成毒品危害備受關注，部分新型毒品可能導致使用者意識混亂及行為失控。透過此次展覽，民眾可進一步認識新興毒品外觀、流通方式及健康危害，建立正確識毒、防毒與拒毒觀念。

靜宜學務長張秀玉指出，此次特展以「機智拒毒生活」為主題，呼應教育部推動的新世代反毒策略，打造「友人住所」、「打工場所」、「夜店」、「便利商店」及「網路世界」等五大高風險情境，透過情境體驗與互動遊戲，引導學生認識毒品危害。

靜宜大學「機智拒毒生活─校園巡迴特展」今天起至6月6日於主顧樓一樓大廳展出，展區設置彈珠台、打地鼠、跳舞機及辨識新興毒品偽裝等互動關卡，以寓教於樂方式深化反毒教育。巡迴特展邀請高中職學生及社區民眾觀展，提升識毒與拒毒意識。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

來賓與學生共同參與「機智拒毒生活」校園特展，攜手打造健康、安全的校園環境。圖／靜宜大學提供
來賓與學生共同參與「機智拒毒生活」校園特展，攜手打造健康、安全的校園環境。圖／靜宜大學提供

與會來賓共同啟動「拒毒三D光電球」，呼籲青年學子勇敢向毒品說「不」。圖／靜宜大學提供
與會來賓共同啟動「拒毒三D光電球」，呼籲青年學子勇敢向毒品說「不」。圖／靜宜大學提供

來賓逐一撕開偽裝成止痛藥、電子菸及菸彈等外觀的新興毒品包裝，揭露毒品隱蔽危害。圖／靜宜大學提供
來賓逐一撕開偽裝成止痛藥、電子菸及菸彈等外觀的新興毒品包裝，揭露毒品隱蔽危害。圖／靜宜大學提供

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