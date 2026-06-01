崑山科大時尚展演事業系吳君怡一心想成為網球好手、八年努力無法突破，沒想到大一被模特經紀公司發掘簽約，四年參與多場大型時尚秀展演，畢業前更被知名彩妝師創立美妝品牌、服飾品牌拍平面廣告，以運動培養的韌性自律，勇敢跨足時尚產業，在聚光燈下自信踏出屬於新世代模特的耀眼步伐。

吳君怡高中就讀台東大學附屬體育中學，一心想成為軟式網球選手，生活被訓練填滿，然而長時間投入成績始終未見突破，她開始思考人生其他可能，當時正值青春期，身邊同齡朋友追求穿搭與美感，加上有175公分高挑身材，朋友鼓勵往伸展台發展。

吳君怡表示，嘗試了解後發現，崑山科大時尚系課程不只是學習服裝與走秀技巧，更能實際接觸展演、造型、品牌企劃等完整時尚產業實務，因此決定就讀。

剛升大一不久，吳君怡便參與系上與模特經紀公司合作的「2022潮台南」開幕動態展演秀，憑藉亮眼表現獲得簽約機會。就學期間參與潘怡良時尚秀、台北時裝週、台北時裝設計新人獎、宜蘭國際潮流文化藝術季及共鳴之境髮秀等活動。

大學四年累積12場展演經驗，也陸續接下彩妝與服飾品牌平面廣告拍攝。最令吳君怡難忘的是「2025共鳴之境髮秀」，當時以「陶瓷娃娃」造型登場，為完整呈現舞台效果，幾乎不能進食與說話，還需長時間控制表情與肢體細節。她說，那不只是場走秀，更是結合人體藝術與肢體表演的挑戰，也讓她在完成演出後獲得滿滿成就感。

累積豐富舞台經驗，吳君怡也積極參APHCA亞洲太平洋聯盟國際邀請賽、CBC國際美業技藝大賞、中華奧林匹克盃及亞太美容美髮奧林匹克等國內外競賽，獲2亞軍、3優勝及1項佳作，並考取國際禮儀公共關係規劃師進階級乙級、科技育髮乙級及3D動畫等專業證照，透過競賽、證照與展演經驗並進，持續累積成果。

模特產業競爭激烈，加上學業、展演與工作讓吳君怡曾因經濟與身心壓力陷入低潮，體重甚至一度上升，身處時尚產業這對她造成不小打擊，但她後來學會放慢腳步，不再事事追求完美，透過時間管理與行程安排，以更成熟的心態面對生活。

她也將這段心路歷程轉化為畢業作品「曦野」，以晨光與自然意象為核心，透過服裝傳達人在困境中依然追尋自由與自我突破的精神。運用大量手工實驗燒製布料、剪破加工，為了節省經費，她甚至蒐集便利商店廢棄咖啡渣染色，呈現自然侵蝕後重生的質地色彩，入圍青春設計節「立體造型暨產品設計類—時尚設計組」及「Pinkoi企業特別獎」，展現獨具風格的創作能量。

從運動轉往時尚舞台，吳君怡一路在高壓中逐步走出自己的風格與步調，也磨練出更堅韌的心態。她認為，模特兒不只講求外型，更重要的是建立專屬的特色與辨識度。就讀時尚系期間，她透過大量實務展演與活動機會，從「喜歡時尚」逐步成長為「理解並實踐時尚」的人，也培養出自信與團隊合作能力。

她特別感謝王聖芬主任、黃佳琪老師、鄭智文老師及葉芳妤老師一路的陪伴與鼓勵，未來將一邊擔任模特，持續發展多元長才，希望有機會走向國際舞台，接觸更多元的時尚文化與工作環境。她也勉勵學弟妹：「做自己就好，找到最自在、最有自信的狀態，反而最容易被看見。」

崑大吳君怡(中)畢製作品《曦野》入圍青春設計節。圖／吳君怡提供

網球選手變模特兒，崑大吳君怡轉念闖伸展台散發正能量。圖／吳君怡提供

崑大吳君怡(左)替台灣知名彩妝師小凱老師(右)創立的美妝品牌KAIBEAUTY拍攝形象照。圖／吳君怡提供

網球選手變模特兒，吳君怡參與2024時裝設計新人獎。圖／吳君怡提供

網球選手變模特兒，崑大吳君怡轉念闖伸展台散發正能量。圖／吳君怡提供

網球選手變模特兒，崑大吳君怡轉念闖伸展台散發正能量。圖／吳君怡提供