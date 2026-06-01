中原大學商設系攜手中華汽車 畢業作品展現AI設計實力

中原大學商業設計系產品設計組與中華汽車產學合作，將企業實務經驗、AI輔助設計與ESG永續思維導入畢業製作，學生在真實產業情境完成設計實戰。

學生受矚目作品包括「CUBE-SQUAD」，以大型活動場域為設計情境，回應公共空間人流密集、即時引導與安全應變需求。學生提出模組化智慧自走服務系統，透過I-LINK（資訊引導）、S-BOT（安全應變）與L-BOX（後勤支援）三款機器人協同作業，可彈性應用於演唱會、展覽或大型公共活動，提升現場運作效率與安全管理能力，展現對未來智慧移動服務的想像。

中華汽車造型部對於商設系產設組學生的作品，給予高度評價，認為作品完整度高，且能靈活運用AI輔助設計，展現成熟的設計思考與執行能力，更加印證產學合作導入數位工具的具體成效。「CUBE-SQUAD」的模組化機器人概念，與中華汽車積極推動的「智慧移動服務」及商用車前瞻轉型願景不謀而合，有機會進一步與智慧物流車隊、微型移動載具，或低碳生活圈的最後一哩路進行技術整合與實質探討，為未來的綠色智慧移動提供新的解方。

商設系產品設計組2020年開始與中華汽車產學合作，透過企業指導與設計實習機會，協助學生接軌產業實境，這次合作聚焦AI賦能，與ESG永續兩大趨勢。指導老師施昌甫表示，學生在真實產業情境中學習設計開發，從產品定位、使用情境、外觀語彙到可行評估，都透過企業專家回饋不斷修正，也學會運用AI工具與永續思維，將創意轉化為更具可行與社會價值的設計實踐。

參與學生表示，透過中華汽車造型部專家與系上老師指導，更深刻理解設計並非只追求外觀美感，而是必須回到使用者需求與實際限制，在時間、成本、技術條件與使用情境之間找到平衡。這次合作也讓學生學會以更務實的角度檢視設計，從好看走向真正有用，體會設計師的核心價值在於同理使用者、解決問題，進而創造可被實際應用的產品。

另一件作品「心動陪伴計畫」，將設計焦點放在先天性心臟病童的醫療經驗，學生觀察長期住院兒童面對頻繁治療、抽血與復健時，常會產生恐懼與抗拒，因此嘗試結合「精準抽血定位科技」與「互動故事遊戲」，將原本冰冷、緊張的醫療行為轉化為較具陪伴感的互動過程，作品不僅關注病童心理需求，也思考如何協助醫護人員優化照護流程，展現產品設計在醫療關懷場域中的溫度與價值。

中原大學商設系產品設計組師生展示作品「CUBE-SQUAD」，左起指導老師施昌甫、學生麥毅凡。圖／中原大學提供

中原商設系產設組學生作品「心動陪伴計畫」，左起學生吳逸嫻、指導老師施昌甫、潘冠臻、褚珈琪。圖／中原大學提供