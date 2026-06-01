陽明交大「共鑑慧眼」助打擊深偽假訊息 技術登國際舞台

詐騙手法、假訊息日益氾濫，深偽影像難以辨識。陽明交大人工智慧學院副教授許志仲研究團隊今天展示開發的免費平台「共鑑慧眼」，可快速判斷可疑影像與影片內容，大幅提升對抗假訊息能力。

許志仲表示，「共鑑慧眼」開放民眾、媒體與查核單位使用，並長期與多個事實查核、數位素養、公共治理與國安相關單位合作，包括與台灣事實查核中心合作進行AI影像鑑識與查核報告，提供深偽影片辨識諮詢。

他說，團隊也與台灣民主實驗室合作，對資訊操弄與干預建立預警機制，和法務部調查局、警政署及資策會等單位技術交流，強化偵查與國家安全領域的應用能力

這套深偽辨識技術是由許志仲的先進電腦視覺實驗室(Advanced Computer Vision LAB, ACVLab)開發，技術內容已在全球電腦視覺頂尖會議 CVPR 2026今年舉辦的強健式深偽影像偵測挑戰賽（Robust Deepfake Detection Challenge）贏得全球第5，「展現陽明交大與臺灣AI研究的國際競爭力」。

許志仲表示，競賽吸引全球337研究者參與，累計逾5000次模型測試與優化，競爭十分激烈。研究團隊以高效技術表現，打敗包括美國伊利諾大學香檳分校、密西根州立大學、愛爾蘭都柏林聖三一大學及阿拉伯聯合大公國的AI大學等多所國際名校。

許志仲表示，相較前4名的隊伍採用多模型融合或高達70億參數的大型模型，研究團隊僅以單一約5億參數模型，在規模僅為對手10至14之1的情況下躋身全球前五，展現台灣學術團隊以技術創新突破算力門檻的原創能量及實力。

團隊提出的「品質感知混合專家」（Quality-aware Mixture-of-Experts）架構，即使影片因轉傳、壓縮或截圖導致畫質變差，該技術仍能準確判斷影像真偽，具備實際應用價值。

陽明交大指出，深偽技術快速發展，影像真偽辨識已成全球關注重要議題。團隊不僅在國際競賽展現研究實力，更將技術實際應用於社會，從事實查核到國家安全層面，持續提升面對假訊息的應對能力，展現人工智慧在公共領域中的關鍵價值。

陽明交大「共鑑慧眼」助打擊深偽假訊息技術登國際舞台。圖／許志仲提供

陽明交大「共鑑慧眼」助打擊深偽假訊息技術登國際舞台。圖／許志仲提供