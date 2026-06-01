曾主導NASA火星任務 劉登凱獲頒大同大學名譽博士
大同大學於今年畢業典禮頒授名譽博士學位給電機系校友劉登凱，曾在美國NASA任職多年並主導多項火星探測任務的劉登凱，勉勵畢業生成為有責任感的工程師，用科技和知識服務別人。
根據大同大學今天發布新聞稿，大同大學電機工程系校友劉登凱在美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）任職超過36年，於2025年底退休，曾主導多項火星探測任務的他，三度獲得NASA傑出成就獎章，兩度獲得JPL領導力卓越獎與技術卓越獎。
回憶在大同大學就學期間，劉登凱表示，電機一直是自己想學習的領域，但跟很多年輕人一樣，充滿期待卻不知道人生會到哪兒去，完全沒想到時隔60年，還能回到母校獲頒名譽博士，對於家人和母校，心中充滿感恩。
從計算尺的時代，走到人工智慧時代，並曾參與太空探索到重返月球，劉登凱慶幸在NASA的歲月，科技完成很多做不到的事。但他也提到，在美國生活和工作多年，看見進步，也看見社會越來越分裂，「我們需要的不只是更先進的科技，更需要合作、理解和責任感。」
劉登凱認為，不管是大同電鍋還是探索太空，都是需要耐性的基本功，他也勉勵畢業生成為有責任感的優秀工程師，用科技和知識服務別人。
大同大學校長何明果指出，劉登凱對太空探險有巨大貢獻，對科學教育也不遺餘力，以大同大學為起點，創立「Connecting.TW（連結台灣）」講座，邀請矽谷菁英透過視訊為14所大學學生授課；期勉畢業生學習劉登凱「保持好奇心，有工程師的嚴謹，以及服務的熱忱」。
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