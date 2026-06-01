廢紙杯變童玩、繩索攀樹 弘光科大和社區居民體驗「無痕公園」
弘光科技大學運動休閒系推動「USR無痕公園計畫」，21名戶外探索教育選修課程師生日前到彰化縣花壇鄉文德公園，與12位社區學員辦理「攀樹實作＋巢箱製作」活動。透過回收紙杯DIY製作環保童玩，將專業繩索技術帶進社區讓孩童體驗攀樹樂趣，一起體驗無痕生活。
運休系學生林妤芮帶領的「玉劍資源」DIY課程，以劍玉童玩的概念出發，運用回收紙杯與廢紙進行創意手作，讓參與者在實作過程中認識資源再利用與永續生活的重要性。她說，第一次進入社區帶領課程，是一次特別且充滿收穫的經驗。
環境與安全衛生工程系學生蔡孟憲，將課堂中所學的繩索技術實際應用，帶領社區孩童在做好安全防護措施下體驗攀樹活動，許多孩童不曾攀樹，好奇又開心。他指出「不做不會怎樣，做了很不一樣。」透過親身參與，提升自我能力，也感受到服務與陪伴的價值。
運休系講師翁淑暖表示，曾於去年選修該課程的物理治療系學生許時造，透過USR人才培育計畫考取丙級攀樹教練證照，此次更以助教身分，協助帶領課程，將所學知識與技能投入實際應用，展現自我價值與專業信念。
計畫主持人、運休系系主任張嚴仁指出，「無痕公園」提倡一種「親近自然、卻不著痕跡」的環保生活態度，理念為不留垃圾、保護公園內的硬體設施與自然植被、不擾動生態。「USR無痕公園計畫」期望持續透過多元實作與社區參與，讓弘光學生與社區居民在日常生活中落實永續，共同打造友善環境與永續共好的生活行動。
花壇文德社區發展協會理事長林凱意表示，弘光科大學生利用假日走入社區辦理活動，為社區注入活力並傳達永續理念，未來也期待持續合作，共同推動更多社區共學與環境教育行動。
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