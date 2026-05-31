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從夜間部到文化部長 李遠揭曾把父親氣到中風…返校演講提「文化森林」理念

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
文化部長李遠返校演講，分享跨界人生的精彩歷程，以及對於文化政策的看法。圖／台師大提供
文化部長李遠返校演講，分享跨界人生的精彩歷程，以及對於文化政策的看法。圖／台師大提供

台師大生命科學系系友會今天舉辦創系80周年慶祝活動，邀請系友、文化部李遠返校演講。他回憶高中就讀夜間部、赴美留學後放棄攻讀博士學位返台追夢的經歷；並表示生物學背景深深影響他的文化治理思維，因此提出「文化森林」理念，主張文化政策應打造能支撐多元創作共存的文化生態系。

李遠在演講中分享求學經歷時表示，家中姊妹成績都十分優秀，但他高中僅考上夜間部，讓家人相當失望，甚至一度認為人生沒有希望。不過，初中老師始終沒有放棄他，不僅買書送他，還持續寫信鼓勵，成為他成長路上的重要支持力量。後來他考上台灣師範大學生物系，也第一時間打給老師報喜。

李遠說，自己原本立志成為科學家，赴美留學後也曾規劃攻讀博士學位，但他逐漸發現，真正熱愛的其實是電影與文學，而非學術研究。經過深思熟慮後，他決定放棄學位返台發展，這項決定當時引起家人強烈反對，父親甚至氣到中風、不願承認他是自己的兒子，但他仍選擇堅持理想，也因此格外感念一路上給予支持與鼓勵的老師。

生物學背景也深深影響了李遠的思考方式。他以此提出「文化森林」的理念，認為文化不是被管理或指導的對象，而是一個需要被養育的生態系；文化應如生態系統般多樣、相互依存，例如文學作品可以發展成電影或影視作品，透過跨域合作擴大文化影響力。

李遠表示，在文化政策上也將強化產業整合與IP（智慧財產）發展，例如作家楊双子的作品《台灣漫遊錄》獲得國際布克獎後，未來就有機會進一步改編為電影或電視節目，讓台灣文化透過不同媒介推廣到國際。

李遠說，文化的生存問題，不在於單一作品的好壞，而在於整個結構能否支撐多元生命。書籍銷售、電影票房、收視率、廣告收入、公共媒體的價值，都是生態的一環。若結構不健康，再多補助也救不了個別作品。

李遠進一步以森林比喻文化政策，表示文化產業的目標不是種一棵大樹，而是養出一整座森林，政府角色就是維護多樣性的條件，避免放任適者生存導致少數者被淘汰；同時也應推動文化實驗，不要害怕失敗。

中風 李遠 文化部

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