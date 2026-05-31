中原大學量子金融嘉年華首登場 台日專家探應用新趨勢

中原大學將於6月10日至11日舉辦2026量子金融暨量子教育嘉年華，校方表示，這是全台首次由大學以「量子金融」為主軸，整合國際論壇、學生專題成果、產業媒合交流及高中體驗營的跨領域嘉年華，匯聚來自東京大學、慶應義塾大學的頂尖學者，以及台灣和日本量子科技產業代表，展現中原大學深耕量子領域的國際高度與研究能量。

中原大學智慧運算與量子資訊學院院長邱謙松指出，量子科技是影響未來產業競爭力的關鍵技術，在高效能運算、人工智慧、金融模型分析與最佳化應用等領域皆具發展潛力。中原大學智慧運算與量子資訊學院為國內第一所以量子資訊為主軸的學院，近年積極推動量子科技教育與跨域應用，已成為台灣量子人才培育的重要基地。

中原大學量子金融暨量子教育嘉年華邀請多位日本量子科技學者，與產業代表來台交流，包括東京大學教授藤堂真治、慶應義塾大學特任教授渡邊日出雄與特任講師杜韋霖，以及日商 Groovenaut, Inc. 董事長最首英裕、日商 JIJ Ltd. 陳冠丞博士等人，分享日本量子產業生態系、量子計算趨勢、量子金融科技落地應用與金融場景中的最佳化案例。此外，九州台灣未來研究所代表理事隈本直樹，也將分享AI時代下台日跨境人才合作與創新生態發展。

國內講者包括被譽為「台灣量子推手」的中原大學講座教授張慶瑞、仁寶電腦處長陳怡欽、鴻海教育基金會執行長汪用和等人，將分別從量子科技發展、量子AI應用等面向，探討AI與量子運算的產業未來。

量子金融嘉年華適逢中原大學智慧運算與量子資訊學院成立四周年，首屆學士班學生即將畢業，別具意義，藉由嘉年華向產業與社會各界展現四年來深耕量子教育、研究發展與人才培育的成果。活動並結合校內電機資訊學院、商學院及理學院共同主辦，且邀集凱衛資訊與仁寶電腦協辦，美國在台協會、加拿大駐台北貿易辦事處官員也會出席。

中原大學校長李英明表示，量子金融不應只停留在實驗室研究，更需要走向產業、市場與教育現場，讓下一代年輕人有機會理解、參與並實踐這項前瞻科技。透過本次跨域整合的嘉年華活動，希望搭建學術研究、產業應用與教育推廣之交流平台，推動量子科技從專業領域走向更廣泛的社會應用，歡迎各界踴躍報名。

中原大學6月量子金融嘉年華邀請國際級和台灣頂尖專家陣容。記者鄭國樑／翻攝