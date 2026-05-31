不只內森！長榮大學永續發展國際學位學程招生13國學生 傳明年停招…各界惋惜

台灣大學昨舉行畢業典禮，坦尚尼亞籍環工所博士生內森畢業致詞引發關注，據知他曾就讀長榮大學永續發展國際學位學程（IPSD），不過傳出將於2027年起停招，讓外界惋惜不已。

據指出，校方已在去年10月召開停招公聽會，並在今年3月底前呈報請教育部。記者進一步求證校方高層，結果手機均不通，全案仍待進一步證實。

據悉，長榮大學永續發展國際學位學程（IPSD）是2017年起招生，學程最大特色是與國際珍古德教育及保育協會長期深度合作，並邀請知名保育專家珍古德博士擔任榮譽院長，為全球（特別是發展中國家）培育環境永續與生態關懷的青年領袖。

不過傳出長榮大學官方公告，配合校務發展策略計畫盤整，學校因應高等教育環境變化與少子化趨勢，規畫自116學年度（即 2027年8月起）停止招生，讓學界相當吃驚，也感嘆未來台灣可能更缺少國際發聲窗口，當前台灣外交處境嚴峻 政府更應該介入協助。

據知，長榮大學永續發展國際學位學程，為全英文課程，迄今已招生來自13國、158名學生，不乏培養出傑出學生，除坦尚尼亞籍的內森外，來自牙買加的艾力克斯（Alexandrea Rangolan），獲選加入由知名探險家勞勃·斯旺（Robert Swan）發起的「2041基金會」南極氣候變遷關注行動團隊。，成為極少數能前往南極進行科學探索、親身體驗氣候變遷震撼的國際大學生，返校後也積極在台灣校園推廣極地保育觀念。

另外，來自蒲隆地的阿曼達（Amanda Shasita）與多位坦尚尼亞同學組成跨國實踐團隊。他們在長榮大學學習環境教育、社區營造與農業技術後，利用寒暑假發起「台灣經驗，非洲實踐」計畫。

阿曼達與團隊回到非洲母國，更在當地社區推廣「鑰匙孔花園（Keyhole Garden）」（一種省水且高產量的有機菜園技術）以及「布衛生棉 DIY」，成功改善當地貧困婦女的月經貧窮問題，提升社區糧食自給率。