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傳授「江湖行走」閱歷 吳良治世新大學畢典致詞：做對事情比做很多事情還重要

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
永慶房屋總經理吳良治分享說，在職場要了解客戶需求、正向思考與勇於接受挑戰。（直播截圖）
永慶房屋總經理吳良治分享說，在職場要了解客戶需求、正向思考與勇於接受挑戰。（直播截圖）

「希望各位畢業後了解客戶需求，遠離損友、正面思考，還有勇於接受挑戰！」永慶房屋總經理吳良治31日在畢業典禮致詞時勉勵學生說，在職場做對事情比做很多事情重要，面對挫折要正面思考，日子還是要照過，快速成長者往往是願意接受挑戰者。

他笑說，老師在學校只有教武藝，他希望能傳授「如何在江湖行走」。

做對事情比做多重要

世新大學30、31日舉行畢業典禮，各階段會邀請不同領域的名人演講、勉勵畢業生。31日早上首先登場的是永慶房屋總經理吳良治。

他說，電視劇常演一個師傅傳授了徒弟18般武藝，但徒弟在下山挑戰武林大會的途中，可能就被毒死了，老師雖然有教武藝，但沒有教怎麼在江湖行走，他希望能補足這個缺口。

吳良治分享了3招：首先是了解客戶需求。他強調，客戶不只是未來交易、服務的客戶，未來的主管與同事都可能是客戶。許多年輕人剛進入職場，都會質疑說，已經按照主管要求做事，為何主管仍不滿意？為何上次說的與這次說的不一樣？為何努力了很久還不買單？但其實在職場，「做對事情比做很多事情還重要。」

接受挑戰者成長快

「如果真的不知道怎麼做，要勇於發問！」吳良治說，總比閉門造車還好。第二招是「遠離損友，正面思考」：我們是否都會在職場碰到一種人，雖然總是抱怨公司、好像很想要離職，但最後離職的卻是他身旁、被他負面情緒影響的同事？他提醒說，這些愛抱怨的人只是發洩情緒，不要受其影響，職場上難免會有壓力與挫折，要想著一定會有很多人比自己辛苦。

「最後則是勇於承擔，不要害怕挑戰！」吳良治笑說，多數人希望工作愈穩定愈好，不要增加額外的工作內容，但真正能快速成長者，往往是願意接受挑戰的人，新職位與環境都是累積未來能力與視野的最好平台，不要想著失去什麼，最後我們總會發現得到的比失去的更多，「吃苦真的是當作吃補！」


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