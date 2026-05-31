台大畢典最動人致詞！內森求學路惹淚無數人 最早就讀的大學學程申請停招

昨天台灣大學畢業典禮上，國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）分享來台求學歷程，感動不少人。他在珍古德博士（Jane Goodall）引薦下，獲全額獎學金來台就讀長榮大學永續發展國際學位學程（IPSD），並於2021年以全班第一名成績畢業，大學畢業後，他持續深造取得台大博士學位。然而，培育出內森的長榮大學永續發展國際學位學程如今卻面臨存續挑戰。

永續發展國際學位學程2017年成立，初衷是讓來自開發中國家的年輕人，在台灣接受以行動為導向的永續發展教育，再把所學帶回自己的國家，實際改變社區與環境；同時，也讓台灣的學生有機會走入國際現場，把永續發展從課堂帶到真實世界。

「培育出內森的學程，此刻正站在存續的關口上」，醫師兼作家楊斯棓在社群平台轉述長榮大學環境教育國際實驗學院教授洪慶宜來信指出，受到少子化及學校整體財務壓力影響，原本支撐學程運作的獎學金與人力資源逐漸不足，校方經評估後已向教育部提出停招申請。洪慶宜形容，這是一項艱難的決定，「這個學程短期需要被救，但長期是值得存在的」。

洪慶宜表示，該學程不只是培育學生，而是一種把台灣經驗轉化為國際影響力的可能，也是一個讓不同文化背景的年輕人，在行動中建立連結與責任感的地方。只要未來能獲得足夠且穩定的社會支持，特別是在財務資源上，學程仍有機會重新申請復招，延續這個未竟之夢。