李遠：政府應維護文化多樣性 培育森林非單一大樹

文化部長李遠今天受邀到台師大演講，並以生物學系統思維提出文化森林概念，認為政府角色就是維護多樣性條件、健全產業結構，不是要培育單一大樹，而是要養出一整座森林。

台灣師範大學生命科學系今年迎來創系80週年慶，今天邀請生科系63級系友、現任文化部長李遠（筆名小野）返校，以「從生物科學走向多元寬廣的文化領域」為題發表演講，分享跨界人生的精彩歷程，以及對於文化政策的看法。

李遠提到，家中姊妹都很會唸書，自己小學時曾考過全校第1名，高中卻只考到夜間部，曾以為自己的人生完了，但初中的老師沒有放棄他，買書給他並一直寫信鼓勵他，後來他考上台師大，第一個就是打電話向初中的老師報喜。

進入台師大唸書後，李遠說，這4年非常忙碌，除了忙課業、實驗，還去當家教，更投入寫作，這些實驗和解剖的經驗也成為他創作小說的題材，後來投稿受到主編的賞識，開始寫連載小說，並創作出影響他一生的小說作品「蛹之生」。

李遠認為，文化不應該是管理或指導的對象，而是無所不在、需要被養育的生態系，接任文化部長後，生物背景出身的他，提出「文化森林」概念，以生物學的系統思維建構文化政策；他不急著在短時間內做出成績，而是先研究前幾任文化部長推動過的政策，持續執行或加以改變。

「文化跨域應該是共生的。」李遠表示，文化應如生態系統般多樣、相互依存，例如他會將文學作品帶入電影；在政策思考上，也會強化產業整合、創造IP，例如作家楊双子的作品「臺灣漫遊錄」獲得國際布克獎，未來就有機會製作成電影、電視節目，將台灣文化推廣到全世界。

李遠坦言，文化產業的挑戰，包括書籍銷售、票房、收視率、廣告收入等，若產業結構不健康，再多補助都無效，因此政策重點就是培育人才、建立平台、拓展國際市場、引入民間投資。

如以森林來比喻，李遠提到，不是要培育單一大樹，而是要養出一整座森林，政府角色就是維護多樣性的條件，避免放任適者生存導致少數者被淘汰；同時也應推動文化實驗，不要害怕失敗，例如他曾推動台灣新電影浪潮、創辦台北電影節等，後來都取得好的成效，孕育出新的文化潮流。