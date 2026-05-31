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英業達前董座分享黃仁勳「絕境經驗」 曾3度瀕臨破產自我警惕

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
英業達前董事長李詩欽昨受邀回母校東海大學畢業典禮致詞。圖／東海大學提供
英業達前董事長李詩欽昨受邀回母校東海大學畢業典禮致詞。圖／東海大學提供

全球AI產業迎來黃金十年，台灣因半導體與科技產業優勢，被推上世界舞台核心位置。英業達前董事長李詩欽昨受邀回母校東海大學畢業典禮致詞，分享輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳成功背後的代價，是輝達曾歷經3次破產邊緣，「絕境經驗」讓黃仁勳至今仍維持一周工作7天、一天15小時的奮鬥鐵律，李詩欽提醒畢業生，學歷保鮮期已縮短至3年，要將眼光放遠，在台灣AI產業爆發時代，更需具備居安思危的意識。

李詩欽為東海大學第12屆經濟系傑出校友，他畢業典禮上，引述全球最大避險基金Citadel創辦人Ken Griffin的「歷史由贏家書寫，故常重蹈覆轍」，以此借鏡台灣，他示警在AI創新帶來巨大成功的同時，台灣企業與個人也正迎來盲目擴張與過度槓桿的潛在危機。

李詩欽呼籲，企業應回歸財務基本面，全力致力於3大目標，嚴格控管資金槓桿、建立精準停損機制、深耕財務架構；畢業生也必須記住失敗與挫折，才不會盲目中被時代吞噬。

李詩欽特別點出「風光背後的黃仁勳與台灣」，大家看到黃仁勳夜市品嘗美食，卻忽略輝達過去至少有3次面臨破產經驗，輝達如今穩坐全球AI霸主，黃仁勳仍每天清晨4點起床、一周工作7天，始終以「公司距離破產只有30天」的危機感自我警惕。

對於AI爆發與全球供應鏈重組世代，李詩欽也提供求職指南，包括鎖定AI能力替代，與供應鏈重組受益交集的工作機會、鎖定半導體與AI加上ESG轉型雙重優勢的工作機會，以及鎖定積極進行海內外佈局的台商企業。

李詩欽強調，除了台灣本土的爆發性成長，海外台商的產值已高達1兆美金，台灣電電公會（TEEMA）目前積極規劃三大海外科學園區，今年在墨西哥、明年在美國、後年將在波蘭，這些都是「台灣以外的台灣」，也是畢業生大展身手的世界級戰場，最後他勉勵學弟妹，「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」

東海大學昨舉辦典禮，英業達前董事長提醒畢業生，學歷保鮮期已縮短至3年，要將眼光放遠，在台灣AI產業爆發時代，更需具備居安思危的意識。圖／東海大學提供
東海大學昨舉辦典禮，英業達前董事長提醒畢業生，學歷保鮮期已縮短至3年，要將眼光放遠，在台灣AI產業爆發時代，更需具備居安思危的意識。圖／東海大學提供

黃仁勳 英業達 東海大學

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