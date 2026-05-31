聽新聞
0:00 / 0:00

坦尚尼亞貧童成台大博士生 為故鄉小孩改寫命運

聯合報／ 文／黃義書
圖／黃義書
圖／黃義書

台大昨畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi）（右三）來自坦尚尼亞山區村落，每天得赤腳走半小時打水、睡前必須用針挑出腳上的寄生蟲，但他成績始終名列前茅，獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學。他表示，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多小孩改變命運。

坦尚尼亞 博士生 小孩

延伸閱讀

翻山而來的孩子...泰安鄉汶水國小潘祖坪勇敢逐夢和承擔 今獲總統教育獎肯定

台科大畢典歡送30國生 校長：AI時代更須實作人才

父親突中風…李小龍沒被擊倒 今獲總統教育獎肯定

「全台跑最快的國中生」崑大休運系魏浩倫飆出金牌人生

相關新聞

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）來自坦尚尼亞的小村落，每天得赤腳走30分鐘打水、睡前必須用粗針挑出腳上的寄生蟲，但內森的成績始終名列前茅，後獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學，他表示，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多像他一樣的小孩，能有改變命運的機會。

1年供150萬份營養午餐 林子鈞出席台大畢典 勉青年勇敢迷失、勇敢選擇

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞演講，他表示，畢業後的人生比較像「申論題」，不是要把答案寫得跟別人不一樣，⽽是要慢慢把⾃⼰的題⽬讀懂、把答案寫得深刻。也許未來不一定每一步都正確，但願每一步都真誠；不一定很快找到答案，但能慢慢找到內心在乎的問題。勉勵學子勇敢迷失，也勇敢選擇；走自己的路，也為別人開路。

坦尚尼亞貧童成台大博士生 為故鄉小孩改寫命運

台大昨畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi）（右三）來自坦尚尼亞山區村落，每天得赤腳走半小時打水、睡前必須用針挑出腳上的寄生蟲，但他成績始終名列前茅，獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學。他表示，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多小孩改變命運。

AI時代「學歷保鮮期」剩3年 李詩欽籲畢業生眼光放遠：鎖定1兆美元台商市場

全球AI產業迎來黃金十年，台灣更被推上全球核心。英業達前董事長李詩欽30日受邀回到母校東海大學致詞，他提醒畢業生，學歷保鮮期已縮短至3年，在台灣AI產業爆發的順境中，更需具備居安思危的意識，並呼籲新鮮人將眼光放遠，鎖定「產值高達1兆美元的海外台商市場」。

文藻1182名畢業生迎接新旅程 身障生錄取台積電、境外生留台圓夢

文藻外語大學今天舉行畢業典禮，來自全球17個國家及地區境外生，共計1182名順利完成學業，有人實現留台夢，也有學生克服身體限制，以堅毅精神寫下屬於自己的勵志篇章。

南開科大歡慶55周年 特色車展大秀智慧科技成果

南投縣南開科技大學是縣內唯一的科大，今舉行55周年校慶，除了校友回娘家、校慶餐會等活動，更舉辦特色車展展現在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量；今也表揚16位傑出校友，草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠等獲表揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。