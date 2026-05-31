坦尚尼亞貧童成台大博士生 為故鄉小孩改寫命運

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞演講，他表示，畢業後的人生比較像「申論題」，不是要把答案寫得跟別人不一樣，⽽是要慢慢把⾃⼰的題⽬讀懂、把答案寫得深刻。也許未來不一定每一步都正確，但願每一步都真誠；不一定很快找到答案，但能慢慢找到內心在乎的問題。勉勵學子勇敢迷失，也勇敢選擇；走自己的路，也為別人開路。

2026-05-30 13:55