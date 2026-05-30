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AI時代「學歷保鮮期」剩3年 李詩欽籲畢業生眼光放遠：鎖定1兆美元台商市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
英業達前董座李詩欽示警，AI時代學歷保鮮期剩3年，籲畢業生鎖定海外1兆美元台商市場。東海大學提供
英業達前董座李詩欽示警，AI時代學歷保鮮期剩3年，籲畢業生鎖定海外1兆美元台商市場。東海大學提供

全球AI產業迎來黃金十年，台灣更被推上全球核心。英業達前董事長李詩欽30日受邀回到母校東海大學致詞，他提醒畢業生，學歷保鮮期已縮短至3年，在台灣AI產業爆發的順境中，更需具備居安思危的意識，並呼籲新鮮人將眼光放遠，鎖定「產值高達1兆美元的海外台商市場」。

李詩欽特別指出，NVIDIA(輝達)創辦人黃仁勳成功背後的代價：輝達曾歷經三次破產邊緣，正是這樣的「絕境經驗」，讓黃仁勳至今仍維持一週工作7天、一天15小時的奮鬥鐵律。

東海大學今天舉行115年畢業典禮。身為第12屆經濟系傑出校友，李詩欽在面對即將踏入社會的碩博士與學士畢業生時，對母校近年來的蛻變感到無比驕傲。

李詩欽表示，看到母校近年在董事長吳清邁與校長張國恩的「強強結合」下，已成功翻轉，躍升國內私立大學非醫學類第一名，可以自豪地告訴畢業生：「今天你們走出東海的校門，可以抬頭挺胸、昂首闊步！」

畢業典禮上，李詩欽發表了一場充滿危機意識與國際視野的演說。他首先引述全球最大避險基金Citadel創辦人Ken Griffin的警言：「歷史由贏家書寫，故常重蹈覆轍」；並以此借鏡台灣，警告在AI創新帶來巨大成功的同時，台灣企業與個人也正迎來盲目擴張與過度槓桿的潛在危機。

李詩欽呼籲，企業應回歸財務基本面，全力致力於三大目標：嚴格控管資金槓桿、建立精準停損機制、深耕財務架構。而畢業生個人也必須在驚人經濟成長率的順境中，保持對失敗與挫折的記憶力，才不至於在盲目中被時代洪流吞噬。

他特別點出「風光背後的黃仁勳與台灣」。大眾日常看到的是黃仁勳在通化夜市品嚐美食的身影，卻往往忽略了輝達過去在發展過程中，至少有三次面臨破產的經驗。

李詩欽說，即便輝達如今穩坐全球算力霸主，黃仁勳每天仍然清晨4點起床、一週工作7天，伴隨其成功的核心理念，始終是「公司距離破產只有30天」的極致紀律與危機感。

面對未來十年，「學歷保鮮期可能縮短到二至三年」的新現實，李詩欽為即將步出校門的東海學弟妹開出了三大精準求職指南，指引大家在AI爆發與全球供應鏈重組的十字路口找到突破點：包括鎖定AI能力替代與供應鏈重組受益交集的工作機會、鎖定半導體與AI加上ESG轉型雙重優勢的工作機會，以及鎖定積極進行海內外佈局的台商企業。

李詩欽強調，除了台灣本土的爆發性成長，海外台商的產值已高達1兆美元。他舉例，台灣電電公會(TEEMA)目前正積極規劃三大海外科學園區，今年在墨西哥、明年在美國、後年將在波蘭，這些都是「台灣以外的台灣」，也是畢業生大展身手的世界級戰場。

致詞最後，李詩欽以溫暖且堅定的話語勉勵學弟妹：「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」

演講最後，李詩欽勉勵學弟妹：「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」東海大學提供
演講最後，李詩欽勉勵學弟妹：「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」東海大學提供

英業達前董座李詩欽出席母校畢業典禮，以黃仁勳工作鐵律，勉勵學弟妹居安思危。東海大學提供
英業達前董座李詩欽出席母校畢業典禮，以黃仁勳工作鐵律，勉勵學弟妹居安思危。東海大學提供

李詩欽 黃仁勳 東海大學 英業達

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