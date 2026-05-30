出席東海大學畢典…英業達前董座借鏡黃仁勳經驗 勉畢業生居安思危

英業達前董事長李詩欽今天以輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾歷經3次破產邊緣、至今維持1週工作7天為例，勉勵東海大學畢業生要居安思危，並應堅持理想，「是金子總會發光的」。

東海大學發布新聞稿，第12屆經濟系傑出校友李詩欽今天出席畢業典禮致詞表示，畢業生必須在驚人經濟成長率的順境中，保持對失敗與挫折的記憶力，不至於在盲目中被時代洪流吞噬。

他點出「風光背後的黃仁勳與台灣」指出，大眾看到黃仁勳在夜市品嚐美食的身影，卻忽略輝達在發展過程中，至少有3次面臨破產的經驗。

李詩欽透露，即便輝達如今穩坐全球算力霸主，黃仁勳每天仍然清晨4時起床、1週工作7天，伴隨他成功的核心理念，始終是「公司距離破產只有30天」的極致紀律與危機感。

面對未來10年「學歷保鮮期可能縮短到2至3年」的新現實，李詩欽為畢業生們開出三大求職指南，包括鎖定AI能力替代與供應鏈重組受益交集的工作機會、鎖定半導體與AI加上ESG轉型雙重優勢的工作機會，以及鎖定積極進行海內外布局的台商企業。

李詩欽強調，海外台商的產值已高達1兆美元。他舉例，台灣電電公會（TEEMA）正積極規劃三大海外科學園區，今年在墨西哥、明年在美國、後年在波蘭，都是「台灣以外的台灣」，也是畢業生大展身手的世界級戰場。他勉勵學子「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」