出席東海大學畢典…英業達前董座借鏡黃仁勳經驗 勉畢業生居安思危
英業達前董事長李詩欽今天以輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾歷經3次破產邊緣、至今維持1週工作7天為例，勉勵東海大學畢業生要居安思危，並應堅持理想，「是金子總會發光的」。
東海大學發布新聞稿，第12屆經濟系傑出校友李詩欽今天出席畢業典禮致詞表示，畢業生必須在驚人經濟成長率的順境中，保持對失敗與挫折的記憶力，不至於在盲目中被時代洪流吞噬。
他點出「風光背後的黃仁勳與台灣」指出，大眾看到黃仁勳在夜市品嚐美食的身影，卻忽略輝達在發展過程中，至少有3次面臨破產的經驗。
李詩欽透露，即便輝達如今穩坐全球算力霸主，黃仁勳每天仍然清晨4時起床、1週工作7天，伴隨他成功的核心理念，始終是「公司距離破產只有30天」的極致紀律與危機感。
面對未來10年「學歷保鮮期可能縮短到2至3年」的新現實，李詩欽為畢業生們開出三大求職指南，包括鎖定AI能力替代與供應鏈重組受益交集的工作機會、鎖定半導體與AI加上ESG轉型雙重優勢的工作機會，以及鎖定積極進行海內外布局的台商企業。
李詩欽強調，海外台商的產值已高達1兆美元。他舉例，台灣電電公會（TEEMA）正積極規劃三大海外科學園區，今年在墨西哥、明年在美國、後年在波蘭，都是「台灣以外的台灣」，也是畢業生大展身手的世界級戰場。他勉勵學子「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。