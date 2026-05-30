文藻1182名畢業生迎接新旅程 身障生錄取台積電、境外生留台圓夢
文藻外語大學今天舉行畢業典禮，來自全球17個國家及地區境外生，共計1182名順利完成學業，有人實現留台夢，也有學生克服身體限制，以堅毅精神寫下屬於自己的勵志篇章。
「謝謝那個沒有放棄的自己」典禮中最令人動容的身影之一，是四技德文系畢業生盧春信，她因先天因素導致右手發育不全，從小便習慣以左手完成生活大小事。面對身體限制，她從未將自己視為弱勢，而是用行動證明能力不受侷限。
求學期間，她主動爭取到台積電實習，負責需具備專業知識的線上機台異常回報工作，表現深獲肯定，尚未畢業便取得正式聘書。這份努力與韌性，也讓她獲頒「勤學獎」。
來自義大利的瑪奕俊是國際事務系畢業生，在校期間，他透過語言與跨領域課程累積實力，更因優異表現獲推薦擔任台灣企業與義大利廠商間的翻譯工作，進一步開啟留台發展契機，畢業後，他將在高雄橋頭一家公司擔任業務，推廣義大利自動化智能倉儲設備。
獲得「境外畢業生學業優良獎」的法籍生法建國，原已在法國取得學士學位，為拓展國際視野選擇來台深造，他說，在台灣的跨文化學習經驗，提升語言能力，也讓自己變得更加開放與自信。
越南籍國際事務系碩士班畢業生範詢，來台前完全不會中文，短短2年間已能流利溝通，一口氣拿下全勤獎、學業優良獎及服務貢獻獎3項榮譽；傳播藝術系畢業生潘氏青竹則獲錄取文藻國際企業管理系碩士班，選擇繼續留台深造，另多位越南籍畢業生已錄取工作，即將投入台灣職場。
文藻也頒發2026年傑出校友獎，共8位校友獲表揚，橫跨外交、教育、文化、創業等領域，其中，近年在手搖飲市場快速崛起的「八曜和茶」創辦人劉澄毅名列其中，校方盼藉由傑出校友的成功故事，為即將踏出校門的學弟妹們指引方向。
文藻校長莊慧玲致詞表示，畢典進行當下，校內好好生活節進行中，許多學生在便利貼上寫下最想感謝的人，有人感謝低潮時始終陪伴的朋友，有人感謝無條件支持自己的家人，她勉勵畢業生，未來不只把感謝放在心裡，更要化為實際行動，將善意與溫暖持續傳遞出去。
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