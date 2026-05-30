南開科大歡慶55周年 特色車展大秀智慧科技成果
南投縣南開科技大學是縣內唯一的科大，今舉行55周年校慶，除了校友回娘家、校慶餐會等活動，更舉辦特色車展展現在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量；今也表揚16位傑出校友，草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠等獲表揚。
南開科技大學是南投縣唯一的一所科技大學，該校創校辦學至今已逾55年，今天舉行55週年校慶，由該校董事長董保城及校長楊肅正共同主持典禮，副縣長王瑞德、台灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村等社會賢達也到校共襄盛舉。
南開科技大學表示，校方秉持「務實、創新、宏觀、通識」的辦學精神，持續培育兼具專業技能與職場競爭力的人才，今年邁入第這55年里程碑，今校慶活動安排校友回娘家、校慶餐會、大師揮毫等活動，校友們返校同樂，場面熱鬧溫馨。
今天活動更同步舉辦特色車展，透過展示智慧車輛及相關技術成果，展現該校在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量；並舉辦卓越校友表揚典禮，表彰16位傑出校友在公共服務、企業經營、學術成就、行誼典範及母校貢獻等。
其中，公共服務類有草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠、草屯鎮代會主席陳文忠及高景崇、王致淵及簡宏校；企業經營類賴昶予、陳富山、劉茂誠、張晏豪及林冠邦；行誼典範李豐達；學術成就類謝瑞青與陳柏翔；母校貢獻類李政峰及江鈴莉。
南開科大表示，傑出校友憑藉專業能力與社會影響力在崗位上發光發熱，是南開人的最佳典範，今獲獎也見證學校深耕技職教育、培育優秀人才的豐碩成果，未來將持續深化產學合作、推動國際交流與永續發展，培育更多產業所需優質人才。
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