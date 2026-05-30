快訊

前五大ETF將換股！0050及006208可能新增四檔AI股 剔除和泰車、台塑等

健康亮紅燈...i-dle舒華高燒確診A流 公司證實「缺席演唱會」

聽新聞
0:00 / 0:00

南開科大歡慶55周年 特色車展大秀智慧科技成果

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南開科技大學今舉行55周年校慶，校友、師生及各謝產官學代表及社會賢達到場見證其創校里程碑。圖／南開科大提供
南開科技大學今舉行55周年校慶，校友、師生及各謝產官學代表及社會賢達到場見證其創校里程碑。圖／南開科大提供

南投縣南開科技大學是縣內唯一的科大，今舉行55周年校慶，除了校友回娘家、校慶餐會等活動，更舉辦特色車展展現在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量；今也表揚16位傑出校友，草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠等獲表揚。

南開科技大學是南投縣唯一的一所科技大學，該校創校辦學至今已逾55年，今天舉行55週年校慶，由該校董事長董保城及校長楊肅正共同主持典禮，副縣長王瑞德、台灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村等社會賢達也到校共襄盛舉。

南開科技大學表示，校方秉持「務實、創新、宏觀、通識」的辦學精神，持續培育兼具專業技能與職場競爭力的人才，今年邁入第這55年里程碑，今校慶活動安排校友回娘家、校慶餐會、大師揮毫等活動，校友們返校同樂，場面熱鬧溫馨。

今天活動更同步舉辦特色車展，透過展示智慧車輛及相關技術成果，展現該校在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量；並舉辦卓越校友表揚典禮，表彰16位傑出校友在公共服務、企業經營、學術成就、行誼典範及母校貢獻等。

其中，公共服務類有草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠、草屯鎮代會主席陳文忠及高景崇、王致淵及簡宏校；企業經營類賴昶予、陳富山、劉茂誠、張晏豪及林冠邦；行誼典範李豐達；學術成就類謝瑞青與陳柏翔；母校貢獻類李政峰及江鈴莉。

南開科大表示，傑出校友憑藉專業能力與社會影響力在崗位上發光發熱，是南開人的最佳典範，今獲獎也見證學校深耕技職教育、培育優秀人才的豐碩成果，未來將持續深化產學合作、推動國際交流與永續發展，培育更多產業所需優質人才。

南開科技大學今55周年校慶並舉辦卓越校友表揚典禮，草屯鎮長簡賜勝（右）獲傑出校友表揚。圖／南開科大提供
南開科技大學今55周年校慶並舉辦卓越校友表揚典禮，草屯鎮長簡賜勝（右）獲傑出校友表揚。圖／南開科大提供

南開科技大學今舉行55周年校慶舉辦特色車展，展現在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量。圖／南開科大提供
南開科技大學今舉行55周年校慶舉辦特色車展，展現在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量。圖／南開科大提供

南開科技大學今舉行55周年校慶，安排校友回娘家、校慶餐會、大師揮毫等活動，場面熱鬧溫馨。圖／南開科大提供
南開科技大學今舉行55周年校慶，安排校友回娘家、校慶餐會、大師揮毫等活動，場面熱鬧溫馨。圖／南開科大提供

南開科大 簡賜勝

延伸閱讀

澎湖海事歡慶104歲校慶 行政大樓同步揭牌啟用

海大馬祖生化實驗室啟用 校區添高階設備學生免出島也能做尖端實驗

東泰高中四軌並進 拚國際人才

台師大與越南肯特大學簽約 合作培育AI工程人才

相關新聞

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）來自坦尚尼亞的小村落，每天得赤腳走30分鐘打水、睡前必須用粗針挑出腳上的寄生蟲，但內森的成績始終名列前茅，後獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學，他表示，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多像他一樣的小孩，能有改變命運的機會。

1年供150萬份營養午餐 林子鈞出席台大畢典 勉青年勇敢迷失、勇敢選擇

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞演講，他表示，畢業後的人生比較像「申論題」，不是要把答案寫得跟別人不一樣，⽽是要慢慢把⾃⼰的題⽬讀懂、把答案寫得深刻。也許未來不一定每一步都正確，但願每一步都真誠；不一定很快找到答案，但能慢慢找到內心在乎的問題。勉勵學子勇敢迷失，也勇敢選擇；走自己的路，也為別人開路。

文藻1182名畢業生迎接新旅程 身障生錄取台積電、境外生留台圓夢

文藻外語大學今天舉行畢業典禮，來自全球17個國家及地區境外生，共計1182名順利完成學業，有人實現留台夢，也有學生克服身體限制，以堅毅精神寫下屬於自己的勵志篇章。

南開科大歡慶55周年 特色車展大秀智慧科技成果

南投縣南開科技大學是縣內唯一的科大，今舉行55周年校慶，除了校友回娘家、校慶餐會等活動，更舉辦特色車展展現在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量；今也表揚16位傑出校友，草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠等獲表揚。

賈永婕出席世新畢典 勉年輕人擁有叛逆的靈魂

台北101董事長賈永婕今天受邀擔任世新大學畢業典禮致詞嘉賓，她勉勵社會新鮮人要擁有正直、叛逆、勇敢的靈魂，並以霍諾德徒手...

「從金以後」正式啟程！金大856名學子畢業 樂齡生、僑生寫感人篇章

國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮，以「從金以後」為主題，856名畢業生在師長與親友見證下領取畢業證書，揮別校園生活，迎向人生新旅程。典禮現場洋溢離情與祝福，總統賴清德、副總統蕭美琴也分別致賀電，勉勵畢業生掌握時代趨勢、提升職涯實力，勇敢開創屬於自己的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。