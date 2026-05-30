賈永婕出席世新畢典 勉年輕人擁有叛逆的靈魂
台北101董事長賈永婕今天受邀擔任世新大學畢業典禮致詞嘉賓，她勉勵社會新鮮人要擁有正直、叛逆、勇敢的靈魂，並以霍諾德徒手攀上台北101大樓為例，鼓勵開創和突破。
賈永婕受邀參與世新大學畢業典禮下午場次，參與者以新聞系、口語傳播系學生為主。她開頭就打趣說，一收到邀請，馬上就答應，因為今天的畢業生很有可能日後會報導、批評她，「我要來請你們未來手下留情。」
賈永婕呼籲畢業生要秉持「真實的力量」，她幽默地說：「以後有任何新聞，可以來求證本人嗎？本人一定接受採訪。」
談及人生經驗，賈永婕勉勵學子擁有正直、叛逆、勇敢的靈魂，正直是做一切決定的底氣，不怕威脅利誘；而正直的人也能叛逆、也能勇敢，她以美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀上台北101大樓為例，若沒有叛逆的靈魂，就無法促成這項舉世矚目的活動。
世新大學新聞傳播學院院長李佩霖則提醒畢業生，「速度很重要，真實更重要。」當科技越來越強大，聲音、影像都可以高度模擬，假消息只會越來越難辨認，永遠要記得查證。
李佩霖提到，現代人每天接受大量片段、碎片化的資訊，很容易失去思考能力。面對演算法時，不要失去人的主體性，而科技背後永遠存在價值判斷和選擇；傳播的核心不是吸引注意力，是建立理解與信任。
世新大學於5月30日、31日及6月6日，共舉辦10場次的畢業典禮。今天晚間的碩博班畢業典禮，女星孫淑媚和氣象主播李富城將以畢業生身分出席，是亮點之一。
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