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「從金以後」正式啟程！金大856名學子畢業 樂齡生、僑生寫感人篇章

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮，以「從金以後」為主題，856名畢業生在師長與親友見證下領取畢業證書，揮別校園生活，迎向人生新旅程，典禮現場洋溢離情與祝福。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮，以「從金以後」為主題，856名畢業生在師長與親友見證下領取畢業證書，揮別校園生活，迎向人生新旅程，典禮現場洋溢離情與祝福。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮，以「從金以後」為主題，856名畢業生在師長與親友見證下領取畢業證書，揮別校園生活，迎向人生新旅程。典禮現場洋溢離情與祝福，總統賴清德、副總統蕭美琴也分別致賀電，勉勵畢業生掌握時代趨勢、提升職涯實力，勇敢開創屬於自己的未來。

今年畢業典禮對校長陳建民而言格外特別，不僅是學生完成學業的重要時刻，也是他八年校長任期的最後一場畢業典禮。陳建民以「光的交會─螢火與星辰」為題致詞，將自己比喻為守護校園的螢火蟲，而畢業生則是即將飛向更廣闊天地的星辰，雖然光芒與方向不同，卻曾在金大校園彼此照映。

他也送上任內最後一句畢業祝福「以正念活在當下，以慈悲珍惜現在，如雄鷹展翅上騰。」勉勵畢業生在快速變動的世界中保持初心，珍惜家人、師長及同窗情誼，帶著在金大累積的能量與回憶勇敢逐夢。

典禮邀請台北市政府資訊局長趙式隆擔任演講嘉賓，以「真知力行，兼善天下」為題分享自身從學術研究、創業到公共服務的歷程。他勉勵畢業生勇於認識自己、追尋熱愛，並帶著金門人不畏風浪的堅韌精神走向世界，在成就自我的同時，也成為照亮他人的力量。

值得一提的是，進修推廣中心今年共有78名樂齡大學學員畢業，同學們特別帶來「樂齡好時光」表演，以舞蹈結合歌曲《光陰的故事》，展現終身學習成果，為典禮增添溫馨氣氛。

今年主題「從金以後」由畢聯會學生團隊發想，以復古風格搭配機場、起飛等意象設計主視覺，象徵畢業生從金門出發，展翅高飛、放眼世界。

典禮中也頒發象徵校內最高榮譽的「楊忠禮榮譽校長獎」，共有23名畢業生獲獎。其中來自馬來西亞砂拉越的長照系學生劉錦甄，以及印尼泗水的企管系學生鄭美麗，不僅獲得最高榮譽，也同步榮獲僑委會學行成績傑出委員長獎，成為典禮亮點。

此外，資工系學生陳翊庭大三即完成學業並錄取清華大學碩士班；年逾七旬的管院碩專班畢業生林碧華則以終身學習精神感動全場。不同年齡、不同背景的畢業生齊聚一堂，共同為青春歲月畫下句點，也為人生下一段旅程揭開序幕。

國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮， 今年畢業典禮對校長陳建民而言格外特別，不僅是學生完成學業的重要時刻，也是他八年校長任期的最後一場畢業典禮。圖／金大提供
國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮， 今年畢業典禮對校長陳建民而言格外特別，不僅是學生完成學業的重要時刻，也是他八年校長任期的最後一場畢業典禮。圖／金大提供

國立金門大學今日舉行114學年度畢業典禮，金門縣政府副縣長李文良（右一）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右三）、金門防衛指揮部政戰主任王石朋（左二）、金門縣政府教育處長黃雅芬（左三）等人都到場觀禮。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學今日舉行114學年度畢業典禮，金門縣政府副縣長李文良（右一）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右三）、金門防衛指揮部政戰主任王石朋（左二）、金門縣政府教育處長黃雅芬（左三）等人都到場觀禮。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮，以「從金以後」為主題，畢業生與副縣長李文良合影。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學今日下午舉行114學年度畢業典禮，以「從金以後」為主題，畢業生與副縣長李文良合影。記者蔡家蓁／攝影

金門大學 蕭美琴 畢業典禮 賴清德

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