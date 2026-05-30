滾石創辦人勉政大畢業生 「成熟是跌倒後仍願往前走」
滾石唱片創辦人段鍾沂今天受邀到政治大學畢業典禮致詞，他指出，滾石出版了近3000張專輯，但真正能賺錢的約只有300張，跌倒仍願意往前走，才是真正成熟。
政大今天舉辦畢業典禮，上午場致詞嘉賓為台積電前人資長、政大商學院教授李瑞華，他回顧自己從放射師跨足企業界、從跨國企業高階主管轉身投入高等教育的歷程，坦言每一次重要轉折都伴隨著掙扎與不安，但正是一次次勇敢跨出舒適圈的選擇，開啟了更寬廣的人生視野。
李瑞華表示，人生最可怕的不是不知道如何選擇，而是不敢選擇。許多人並非缺乏能力，而是不敢離開熟悉的環境，唯有持續學習、保持好奇心，才能不斷突破自我限制。
下午場致詞嘉賓為滾石唱片創辦人段鍾沂，他提到，滾石過去45年，一共出版了將近3000張的專輯，但真正能夠賺錢、大賣的專輯大概只有300多張。他年輕的時候投了所有廣告公司的履歷表，卻沒有一家錄取；他辦了8本雜誌，現在只剩一本還在苟延殘喘。
不過段鍾沂說，如果沒有2000多張失敗的唱片，就不會有300多張的成功。失敗不是壞事，真正成熟的人，不是從來沒有跌倒過的人，而是跌倒之後仍然願意往前走的人。
他也提到，AI正快速改變世界，也讓許多年輕人對未來感到焦慮，但越是在充滿不確定性的時代，越需要具備提出問題、理解人性與判斷價值的能力，這些能力也是當所有人都能運用相同的科技工具時，能夠創造差異的關鍵。
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