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暨大畢業校園傳說！3米高巨型萌獸驚喜現身大草坪 師生搶拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學30日舉行畢業典禮，校園大草坪上矗立三米高「巨型萌獸」成亮點，呼應「看到穿山甲就能順利畢業」校園傳說。圖／暨大提供
國立暨南國際大學30日舉行畢業典禮，校園大草坪上矗立三米高「巨型萌獸」成亮點，呼應「看到穿山甲就能順利畢業」校園傳說。圖／暨大提供

國立暨南國際大學今舉行畢業典禮，今年有逾千名學生畢業，校長武東星勉勵畢業生，AI科技賦予強大技術，但人文關懷才是技術的靈魂。大草坪上矗立三米高「巨型萌獸」也成亮點，呼應「看到穿山甲就能順利畢業」校園傳說，師生搶拍。

暨大指出，該校畢業典禮今於體育健康教育中心登場，今年有學士1058名、碩士338名、博士29名共1425人畢業，活動以「溫暖、創意與陪伴」為核心，從畢業生進場、師長祝福影音到戶外打卡裝置，展現暨大獨特山城氣質與人文溫度。

「校內大草原，冬日望白雪。」在校生代表、第20屆學生會會長楊智丞幽默笑稱，暨大學生獨有校園記憶從大草原、遠望合歡山白雪、船艇與戶外探索到不時偶遇穿山甲，與自然共生，祝福畢業生即使未來道路比勵學坡還陡仍要繼續前進。

典禮上也邀請埔里基督教醫院院長、暨大榮譽博士趙文崇醫師分享行醫體會，他指出生命奮鬥有掙扎著活、活得好、活得更好、追求最好4個心理階段，畢業生即將即將步入第三階段，應適當取捨、不盲目追求名利，在平凡中累積生命財產。

暨大校長武東星則勉勵畢業生在AI科技疾速發展的時代，科技雖賦予強大工具，但「人文關懷」才是技術的靈魂，因此期許大家在追求卓越的同時，能保有溫度與同理心、勇於擁抱創新，並將夢想化為此時此刻的「暨遇」在社會上發光發熱。

此外，今天暨大畢業典禮除了室內活動，大草坪上達三米高的巨型穿山甲造型氣球，模樣呆萌可愛，畢業生、在校師生及民眾搶拍，甚至開心與穿山甲合影，也成為今天活動一大亮點，同時呼應「看到穿山甲就能順利畢業」的暨大校園傳說。

國立暨南國際大學30日舉行畢業典禮，畢業生其拋彩帶開心歡慶畢業。圖／暨大提供
國立暨南國際大學30日舉行畢業典禮，畢業生其拋彩帶開心歡慶畢業。圖／暨大提供

國立暨南國際大學30日舉行畢業典禮，校長武東星勉勵畢業生，AI科技賦予強大技術，但人文關懷才是技術的靈魂。圖／暨大提供
國立暨南國際大學30日舉行畢業典禮，校長武東星勉勵畢業生，AI科技賦予強大技術，但人文關懷才是技術的靈魂。圖／暨大提供

暨大 畢業典禮

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