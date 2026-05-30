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北大畢典登場…賈永婕勉勵勇敢做自己 校長用3關鍵詞鼓勵畢業生

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北101董事長賈永婕受邀擔任國立台北大學畢業典禮致詞貴賓，勉勵畢業生勇敢追尋自我，活出獨特人生價值。圖／台北大學提供
台北101董事長賈永婕受邀擔任國立台北大學畢業典禮致詞貴賓，勉勵畢業生勇敢追尋自我，活出獨特人生價值。圖／台北大學提供

國立台北大學今天舉行114學年度畢業典禮，邀請台北101董事長賈永婕擔任致詞貴賓，並頒授名譽企業管理博士學位給SDG集團暨明緯公益基金會創辦人林國棟。校長林道通則以「AI、永續、國際化」三大關鍵詞勉勵畢業生，鼓勵學生在快速變動的時代中培養跨域能力與全球視野。

林道通表示，人工智慧正快速改變世界，北大近年積極推動「AI賦能」，希望培養兼具專業能力、人文素養與跨域思維的「X＋AI」人才。他指出，真正卓越的人不只追求個人成就，更要學會與環境共生、與社會共好，共同打造永續未來，也期許學生理解不同文化、尊重多元價值，勇敢走向世界。

林道通並引用美國前總統甘迺迪登月演說名言「我們選擇登月，不是因為它很簡單，而是因為它很困難」，勉勵畢業生在面對未來挑戰時，保有思考深度與迎向困難的勇氣。

賈永婕一現身即成為全場焦點。她以自身經驗勉勵畢業生勇敢追尋自我，不必盲目迎合他人期待或社會框架。她表示，正直、叛逆與勇敢是人生不可或缺的特質，即使面對外界批評與現實壓力，也要守住乾淨的靈魂。

賈永婕並以今年1月美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德徒手攀登台北101為例指出，若沒有叛逆與挑戰極限的精神，就無法促成如此受到國際矚目的創舉。她期許畢業生都能成為照亮自己與他人的一道光，活出屬於自己的生命價值。

典禮中也頒授名譽企業管理博士學位給林國棟。林國棟分享經營企業40多年的心得，提出組織中的「90%、7%、3%」分類法，認為90%的人是執行者、7%的人是推動者，僅有3%的人是真正擁有目標且願意長期投入的人。他提醒畢業生，畢業只是另一段學習的開始，面對AI時代更應保持勇於嘗試的精神與善良本性。

林國棟同時宣布，明緯將出資1億元成立「明緯公益基金會永續基金」，協助臺北大學攬才留才及推動校務發展。

今年畢業典禮也特別規畫校園巡禮，畢業生與家長從圖書館前步行至綜合體育館，沿途由專人介紹校園景致，回顧求學時光。畢業生代表則由獲選115年全國大專優秀青年的企管系學生林育岑，以及來自馬來西亞、雙主修社會學系與應用外語學系的僑生梁佩雯共同擔任，兩人以雙人對講方式分享學生自治、國際志工及跨域學習經驗，引起台下熱烈共鳴。

兩人也特別以英文向外籍學生及家長致謝，並以象徵北大的「飛鳶」為意象，在台上拿出承載夢想的紙飛機，勉勵畢業生帶著「追求真理、服務人群」精神，勇敢迎向人生下一段旅程。

國立台北大學30日舉行114學年度畢業典禮，畢業生與師長、家長齊聚校園，共同迎接人生新階段。圖／台北大學提供
國立台北大學30日舉行114學年度畢業典禮，畢業生與師長、家長齊聚校園，共同迎接人生新階段。圖／台北大學提供

國立台北大學30日舉行114學年度畢業典禮，畢業生與師長、家長齊聚校園，共同迎接人生新階段。圖／台北大學提供
國立台北大學30日舉行114學年度畢業典禮，畢業生與師長、家長齊聚校園，共同迎接人生新階段。圖／台北大學提供

賈永婕 台北大學

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