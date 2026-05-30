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1年供150萬份營養午餐 林子鈞出席台大畢典 勉青年勇敢迷失、勇敢選擇

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，致詞貴賓「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞。林子鈞自嘲表示，自己曾重修3年微積分，藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，致詞貴賓「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞。林子鈞自嘲表示，自己曾重修3年微積分，藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限。記者黃義書／攝影

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞演講，他表示，畢業後的人生比較像「申論題」，不是要把答案寫得跟別人不一樣，⽽是要慢慢把⾃⼰的題⽬讀懂、把答案寫得深刻。也許未來不一定每一步都正確，但願每一步都真誠；不一定很快找到答案，但能慢慢找到內心在乎的問題。勉勵學子勇敢迷失，也勇敢選擇；走自己的路，也為別人開路。

林子鈞高中時曾到尼泊爾任短期志工，大二那年，尼泊爾發生規模7.8強震，當時服務的廓爾喀就位於震央。林子鈞當年以學生身份在台大發起募款，最後將行動拓展至44所大專校院。

林子鈞說，2015年再度組成志工團回到尼泊爾，也觀察到，很多家庭因地震必須做出殘忍的選擇，有些小男孩成為童工，有些⼩女孩則成了童婚受害者，迫嫁給素未謀⾯的⼈，只為減輕家裡的經濟壓⼒。

但林子鈞說，即便有學生已失去了上學的條件，但只要有機會，還是會背著書包走去學校，「這件事情對我來說，重要到我沒辦法假裝它不存在。」於是點燃了創業的念頭。

林子鈞說，「有些事，⼀旦真⼼在乎，就不會只想路過。」當年不少同儕選擇到國外讀書、準備考研究所，自己選擇投入NGO創業。他也分享，遠山呼喚成立之初非常熱鬧，但久而久之大家各奔東西，從熱熱鬧鬧轉為冷冷清清，此時才會明白，很多事情剛開始時都像⾰命，⾛到後來才發現，其實比較像修⾏。

遠山呼喚如今推動92項長期教育專案，並陪伴超過1萬1000名學子，也透過也透過亞洲營養教育基⾦，⼀年提供超過150萬份營養午餐

林子鈞說，人生最可惜的事，是今天就把人生想得一清二楚，因為⼈⽣不是跟團旅⾏，比較像背包旅⾏，會⾛錯路、搭錯⾞，也正是在那些時刻，才會慢慢知道，⾃⼰真正喜歡什麼、為什麼願意留下來。

台大114學年包含學士班、碩士班及博士班畢業生在內，計1萬1543人，另外，其中有8名學生以單一校學士學位畢業。台大校長陳文章致詞時也表示，AI發展使得知識取得變得容易，能力的定義也正被重新改寫。

陳文章說，台大推動跨域學習，在於培養理解世界、回應世界的能力。未來，比起你學過什麼，更重要的是你能解決什麼問題。也勉勵畢業生「保持好奇，持續學習」、「勇敢跨界，積極嘗試」以及「堅守價值，誠信利他」，保持夢想與熱情，帶著好奇心探索未知，帶著同理心與他人同行，並帶著責任感去選擇想要成為的人。

台灣大學 營養午餐

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