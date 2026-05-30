快訊

詐騙騙到日本去！台男「收包裹」當車手 取走老婦1300萬日圓遭逮

法媒看川普訪中…從大嗓門變紳士 彰顯弱國無外交現實

全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

聽新聞
0:00 / 0:00

清大畢業典禮 首屆醫學生畢業將進入醫院接受畢業後臨床訓練

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」今年共8名畢業生獲獎。左起依序為原科院學士班林冠佑、物理系李騏維、工學院學士班林宜學、醫科系陳泓宇、電機系張育碩、特教系張善源、特教系楊宛蓁、教科系劉淑青。圖／清大提供
清大最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」今年共8名畢業生獲獎。左起依序為原科院學士班林冠佑、物理系李騏維、工學院學士班林宜學、醫科系陳泓宇、電機系張育碩、特教系張善源、特教系楊宛蓁、教科系劉淑青。圖／清大提供

國立清華大學今舉行畢業典禮，114學年度畢業生包括學士班2663人、碩士班3614人、博士班393人，6670名畢業生邁向人生新階段。其中，清大首屆20名醫學生也將進入醫院，接受畢業後臨床訓練。清大校長高為元以「預測未來最好的方式，就是自己來創造」勉勵畢業生，也提醒大家保持「平衡」，努力之餘，記得留時間給興趣、日常生活、關心自己的親友。

今年的清大畢業生背景與際遇各異，但都善用學校資源，在不同領域間探索，靠著動手解決問題，走出屬於自己的路。

清大指出，首屆20位醫學生也是其中代表。他們具備化學、藥學、物理治療及生命科學等不同背景，接受結合人工智慧、大數據、資訊工程與生醫科技的醫學教育，並完成臨床技能、醫病溝通與社區醫療服務等訓練；畢業後16人將分發至衛福部體系醫院、4人至退輔會體系醫院。

即將分發台北榮總的沈佳璇，擁有美國肯塔基大學化學主修與中研院研究助理背景。她說，身為第一屆學生，許多制度都要與系所一起摸索、調整，也因此練出了面對變動的應變能力。臨床實習時，她曾在病床邊陪伴病人面對治療抉擇與生命難關，也在一次次溝通、安撫與解惑中感受到病人的信任，「一點一點發覺，自己正從醫學生慢慢走向醫師。」

大學部致詞代表、科管院學士班簡宏芸以花式直排輪專長特選入學。她坦言，求學過程曾遭遇二一、休學、延畢及修了6次微積分的低潮。但她不甘被困難打敗，在師長與朋友支持下，從基礎重新學習，慢慢克服「自己做不到」的恐懼，如今終於能抬頭挺胸地說「是的，我是清華大學的畢業生。」

研究生致詞代表、半導體研究學院謝宗翰透過「旭日計畫」入學，曾因經濟壓力感到不安。導師一句「我不管你生活上要多省，但在學習資源上，你不應該比別人少」，讓他感受到清大對不同起點學生的支持，讓他有機會赴國外交換，在實習中取得美國專利，並參加被譽為「晶片奧運」的ISSCC國際學術會議。學習之餘他也投入社團服務，領悟到成功是「超越自己、成就他人」的厚德精神。

今年共有8名畢業生獲頒梅貽琦紀念獎章，包括原科院學士班林冠佑、物理系李騏維、工學院學士班林宜學、醫科系陳泓宇、電機系張育碩、特教系張善源與楊宛蓁，以及教科系劉淑青。表現橫跨體育、研究、服務、教育與國際競賽。

得主之一林宜學是花式滑輪溜冰現役國手，去年在亞洲錦標賽與全國運動會奪冠，世界最佳排名第11。兼顧競技與研究的壓力不小，去年在韓國拿下亞洲盃冠軍那場比賽前兩天，林宜學還抱著電腦坐在場邊改論文，卻從不把訓練或比賽當成課業與研究落後的藉口。靠著清大彈性的修課與跨院資源，他逐步釐清方向，接下來將進入清華資應所，探索AI與運動科學的結合。從過去覺得「沒學過就做不到」，到現在「知道哪裡不足就主動去學」，林宜學說，這份面對未知的心理韌性，是他在清大最大的收穫。

清大畢業生在成功湖畔與畢業主題裝置合影，留下校園回憶。圖／清大提供
清大畢業生在成功湖畔與畢業主題裝置合影，留下校園回憶。圖／清大提供

清大半導體學院謝宗翰代表研究生致詞，以「厚德載物，成為世界的旭日」為題與畢業生共勉。圖／清大提供
清大半導體學院謝宗翰代表研究生致詞，以「厚德載物，成為世界的旭日」為題與畢業生共勉。圖／清大提供

清大校長高為元在畢業典禮致詞，鼓勵2026級畢業生保持平衡，創造自己的未來。圖／清大提供
清大校長高為元在畢業典禮致詞，鼓勵2026級畢業生保持平衡，創造自己的未來。圖／清大提供

清華大學今天舉行114學年度畢業典禮，6670名畢業生邁向人生新階段。圖／清大提供
清華大學今天舉行114學年度畢業典禮，6670名畢業生邁向人生新階段。圖／清大提供

清大首屆20位醫學生今年畢業，將進入醫院接受畢業後臨床訓練。圖／清大提供
清大首屆20位醫學生今年畢業，將進入醫院接受畢業後臨床訓練。圖／清大提供

清大科管院學士班簡宏芸代表大學部畢業生致詞，分享以花式直排輪特殊選才入學後，在清大探索多元領域、走出低潮的歷程。圖／清大提供
清大科管院學士班簡宏芸代表大學部畢業生致詞，分享以花式直排輪特殊選才入學後，在清大探索多元領域、走出低潮的歷程。圖／清大提供

醫院 畢業典禮 清華大學

延伸閱讀

中山大學後醫首屆畢典 未來將投入偏鄉離島醫療

台科大畢典歡送30國生 校長：AI時代更須實作人才

力拚諾貝爾獎 教部擬設台灣高等研究學院

「遠山呼喚」林子鈞台大畢典致詞 期勉畢業生發揮有溫度的影響力

相關新聞

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）來自坦尚尼亞的小村落，每天得赤腳走30分鐘打水、睡前必須用粗針挑出腳上的寄生蟲，但內森的成績始終名列前茅，後獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學，他表示，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多像他一樣的小孩，能有改變命運的機會。

北教大女廁針孔案 63歲男清晨潛入偷拍滿足私慾

國立台北教育大學女廁遭裝設針孔攝影機案，大安警分局循線在新北市淡水區查獲63歲左姓男子。警方初步調查，他並非掌握校方反針孔巡檢時間或刻意反偵查，是認為清晨校園內學生與校方人員較少，較不容易被發現，因此在上午7時許騎車前往北教大，進入教學大樓女廁裝設偷拍設備，至於犯案動機，警方初步了解，左男疑為拍攝女性如廁不雅影像滿足私慾。

童子賢出席台師大畢典 以賈伯斯、黃仁勳為例勉學生：人生沒標準考卷

國立台灣師範大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請和碩科技董事長童子賢擔任演講嘉賓，童子賢以從商後回頭投入文學推廣、社會運動的經驗為例，勉勵學生世界沒有標準答案，人生也無標準的考卷，都有待學生自行定義與追尋。

1年供150萬份營養午餐 林子鈞出席台大畢典 勉青年勇敢迷失、勇敢選擇

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞演講，他表示，畢業後的人生比較像「申論題」，不是要把答案寫得跟別人不一樣，⽽是要慢慢把⾃⼰的題⽬讀懂、把答案寫得深刻。也許未來不一定每一步都正確，但願每一步都真誠；不一定很快找到答案，但能慢慢找到內心在乎的問題。勉勵學子勇敢迷失，也勇敢選擇；走自己的路，也為別人開路。

清大畢業典禮 首屆醫學生畢業將進入醫院接受畢業後臨床訓練

國立清華大學今舉行畢業典禮，114學年度畢業生包括學士班2663人、碩士班3614人、博士班393人，6670名畢業生邁向人生新階段。其中，清大首屆20名醫學生也將進入醫院，接受畢業後臨床訓練。清大校長高為元以「預測未來最好的方式，就是自己來創造」勉勵畢業生，也提醒大家保持「平衡」，努力之餘，記得留時間給興趣、日常生活、關心自己的親友。

嘉南大學粧品系陳姵蓉 贏得IFA國際時尚美學創意賽金牌

嘉南藥理大學化粧品應用管理系陳姵蓉代表學校參加「2026 IFA國際時尚美學創意競賽」，與香港、中國大陸、日、韓、馬來西亞及美國等好手競爭脫穎而出，贏得大專院校組「國際整體造型創作」金牌，表現亮眼為校爭光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。