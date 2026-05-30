清大畢業典禮 首屆醫學生畢業將進入醫院接受畢業後臨床訓練

國立清華大學今舉行畢業典禮，114學年度畢業生包括學士班2663人、碩士班3614人、博士班393人，6670名畢業生邁向人生新階段。其中，清大首屆20名醫學生也將進入醫院，接受畢業後臨床訓練。清大校長高為元以「預測未來最好的方式，就是自己來創造」勉勵畢業生，也提醒大家保持「平衡」，努力之餘，記得留時間給興趣、日常生活、關心自己的親友。

今年的清大畢業生背景與際遇各異，但都善用學校資源，在不同領域間探索，靠著動手解決問題，走出屬於自己的路。

清大指出，首屆20位醫學生也是其中代表。他們具備化學、藥學、物理治療及生命科學等不同背景，接受結合人工智慧、大數據、資訊工程與生醫科技的醫學教育，並完成臨床技能、醫病溝通與社區醫療服務等訓練；畢業後16人將分發至衛福部體系醫院、4人至退輔會體系醫院。

即將分發台北榮總的沈佳璇，擁有美國肯塔基大學化學主修與中研院研究助理背景。她說，身為第一屆學生，許多制度都要與系所一起摸索、調整，也因此練出了面對變動的應變能力。臨床實習時，她曾在病床邊陪伴病人面對治療抉擇與生命難關，也在一次次溝通、安撫與解惑中感受到病人的信任，「一點一點發覺，自己正從醫學生慢慢走向醫師。」

大學部致詞代表、科管院學士班簡宏芸以花式直排輪專長特選入學。她坦言，求學過程曾遭遇二一、休學、延畢及修了6次微積分的低潮。但她不甘被困難打敗，在師長與朋友支持下，從基礎重新學習，慢慢克服「自己做不到」的恐懼，如今終於能抬頭挺胸地說「是的，我是清華大學的畢業生。」

研究生致詞代表、半導體研究學院謝宗翰透過「旭日計畫」入學，曾因經濟壓力感到不安。導師一句「我不管你生活上要多省，但在學習資源上，你不應該比別人少」，讓他感受到清大對不同起點學生的支持，讓他有機會赴國外交換，在實習中取得美國專利，並參加被譽為「晶片奧運」的ISSCC國際學術會議。學習之餘他也投入社團服務，領悟到成功是「超越自己、成就他人」的厚德精神。

今年共有8名畢業生獲頒梅貽琦紀念獎章，包括原科院學士班林冠佑、物理系李騏維、工學院學士班林宜學、醫科系陳泓宇、電機系張育碩、特教系張善源與楊宛蓁，以及教科系劉淑青。表現橫跨體育、研究、服務、教育與國際競賽。

得主之一林宜學是花式滑輪溜冰現役國手，去年在亞洲錦標賽與全國運動會奪冠，世界最佳排名第11。兼顧競技與研究的壓力不小，去年在韓國拿下亞洲盃冠軍那場比賽前兩天，林宜學還抱著電腦坐在場邊改論文，卻從不把訓練或比賽當成課業與研究落後的藉口。靠著清大彈性的修課與跨院資源，他逐步釐清方向，接下來將進入清華資應所，探索AI與運動科學的結合。從過去覺得「沒學過就做不到」，到現在「知道哪裡不足就主動去學」，林宜學說，這份面對未知的心理韌性，是他在清大最大的收穫。

清大畢業生在成功湖畔與畢業主題裝置合影，留下校園回憶。圖／清大提供

清大半導體學院謝宗翰代表研究生致詞，以「厚德載物，成為世界的旭日」為題與畢業生共勉。圖／清大提供

清大校長高為元在畢業典禮致詞，鼓勵2026級畢業生保持平衡，創造自己的未來。圖／清大提供

清華大學今天舉行114學年度畢業典禮，6670名畢業生邁向人生新階段。圖／清大提供

清大首屆20位醫學生今年畢業，將進入醫院接受畢業後臨床訓練。圖／清大提供

清大科管院學士班簡宏芸代表大學部畢業生致詞，分享以花式直排輪特殊選才入學後，在清大探索多元領域、走出低潮的歷程。圖／清大提供