嘉南大學粧品系陳姵蓉 贏得IFA國際時尚美學創意賽金牌

嘉南藥理大學化粧品應用管理系陳姵蓉代表學校參加「2026 IFA國際時尚美學創意競賽」，與香港、中國大陸、日、韓、馬來西亞及美國等好手競爭脫穎而出，贏得大專院校組「國際整體造型創作」金牌，表現亮眼為校爭光。

陳姵蓉進大學前毫無美妝相關基礎，中信高中畢業憑藉著對美學的熱忱進入嘉藥粧品系，指導老師楊岡悉心帶領從零開始、按部就班地累積專業，這是首次挑戰「整體造型創作」項目，就以出色創意與完整度在眾多參賽者中脫穎而出。

作品以「未來科技美學與時尚造型融合」為核心概念，打造未來世界中的「光能使者」角色形象，運用冷色系藍光，結合充滿張力的黑色服裝輪廓、俐落金屬線條與前衛立體裝置設計，再搭配精緻且具未來感妝容，成功營造強烈劇場感與舞台視覺衝擊，獲評審一致肯定，勇奪金牌榮耀。

指導老師楊岡表示，「整體造型創作」並非單純妝容或髮型展示，而是涵蓋主題概念、色彩搭配、服裝風格、配件設計及舞台視覺效果等多面向的藝術創作，十分考驗參賽者的美感、創意與整體統整能力，陳姵蓉首次挑戰整體造型項目便奪下金牌，實屬難得。

系主任丁秀玉表示，系上除課堂提供扎實專業訓練，更積極鼓勵學生投入國內外指標性競賽實戰累積經驗，將所學轉化為具體成果。近年多位年輕新進教師加入，帶來創新的教學思維與靈活設計視角，激發更多元、新穎創作想法，師生教學相長創意激盪，在各大競賽締造亮眼佳績。

嘉南大學粧品系陳姵蓉作品贏得IFA國際時尚美學創意賽金牌。圖／陳姵蓉提供