海大馬祖生化實驗室啟用 校區添高階設備學生免出島也能做尖端實驗
國立台灣海洋大學馬祖校區生物化學實驗室昨日正式揭牌啟用，在連江縣政府經費支持及光鼎生物科技公司捐贈高階研究設備下，離島科研能量再向前邁進。校方表示，未來學生在馬祖即可完成專業實驗訓練，不必再受限於設備不足，也將成為推動海洋生技人才培育與科學教育扎根的重要基地。
啟用儀式由海洋大學校長許泰文、連江縣長王忠銘及光鼎生技董事長蔡守冠等人共同出席。此次實驗室建置除獲縣府補助硬體建設與基礎儀器採購外，海大傑出校友蔡守冠也以回饋母校之心，捐贈進階款生物片段分析儀等研究設備，大幅提升實驗室分析與研究量能。
許泰文表示，感謝連江縣政府長期支持馬祖校區發展，從校舍建設到學生生活與學習資源皆給予協助。生物化學實驗室啟用後，學生可在地完成專業實驗課程與技能養成，提升學習品質與研究能力。他強調，海大深耕馬祖的決心不會改變，未來除支援校內教學，也將與馬祖高中及在地中小學合作，透過科學營隊、專題研究及實作課程，讓更多學子接觸前沿生技科技。
王忠銘則指出，大學是地方發展的重要指標，海大在馬祖設校對提升教育能量及培育人才具有重大意義，縣府將持續支持校務發展。他並提到，海大永續發展碩士在職專班近年招生反應熱烈，不少縣府同仁報考，顯示海大的辦學成果已獲地方肯定。
光鼎生技近年以自有品牌布局全球市場，長期投入生技教育與產學合作。蔡守冠表示，希望透過設備捐贈，讓學生能接觸產業實務所需技術，縮短學用落差，也為離島培育更多生技與科研人才。
儀式中，海大特別頒發感謝狀給連江縣政府及光鼎生技，學生也獻上手作感謝卡表達謝意；校方表示，未來將持續結合地方政府與產業資源，深化海洋科技教育與在地連結，讓高等教育能量在離島持續發光發熱。
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