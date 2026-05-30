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坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，由環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）擔任外籍生致詞代表。圖／台大提供
國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，由環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）擔任外籍生致詞代表。圖／台大提供

國立台灣大學今天舉行114學年畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森 (Nathan Thadeo Yoashi）來自坦尚尼亞的小村落，每天得赤腳走30分鐘打水、睡前必須用粗針挑出腳上的寄生蟲，但內森的成績始終名列前茅，後獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學，他表示，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多像他一樣的小孩，能有改變命運的機會。

內森出生坦尚尼亞山區，靠近貢貝國家公園的小村落，也是珍古德研究野生黑猩猩的地方。他說，自有印象以來，每天早上都要赤腳走30分鐘到河邊打水，放學後會被叫去放羊、放牛，在草原上常問自己，牛跟羊都在吃飯，「那我呢？這樣的日子要多久才會結束？」

內森說，因沒有穿鞋，睡前爸爸會用針把腳上的刺和寄生蟲挑出來，再於傷口上灑鹽消毒，但自己沒有因此放棄學習，即便沒有書和筆，在150人的班級中成績始終維持前三名。

當年學校好不容易請到一位英文老師，內森表示，因想多學一點英文，常常跑到老師家學習，有一天珍古德來到學校，因緣際會下成為珍古德的翻譯，珍古德回國前特別表示，「若有經濟困難，記得來找我。」好在獲得珍古德全額資助，才能於資優國中就學，並在珍古德的推薦下來台就學。

來台後才是挑戰的開始，他說，先跟教會的兄弟姐妹學中文，也跟農民學習永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米、在菜市場賣花椰菜，菜市場的阿嬤常說，「欸，你看！那裡有一個黑人在賣菜？」 阿嬤覺得他很可愛、牙齒很白，所以永遠是最早賣完的人，那段日子裡，學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。

內森自長榮大學畢業後申請上台大環工所，就讀台大期間，內森集結10名非洲國家學生，成立非洲同學會，不只服務校內非洲生，也和國際非洲組織WARESA合作在台大辦了兩次研討會，後來更決定逕讀博士。

他說，希望透過合作，努力解決家鄉因採礦汙染產生的農業、土壤和水資源問題。當回到坦尚尼亞時，發現已有能力幫助當地的孩子，於是每月省下一半生活費，資助家鄉5個小孩上學，「相信珍古德的精神沒有離開，而是正透過我的雙手在傳承」。

內森表示，他還是那個靠半顆地瓜、沒有過濾水活下來的孩子；那個沒有電，只能在月光下讀書的孩子；那個在沙地上寫數學的孩子。於是夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多像自己一樣的小孩，能有改變命運的機會，更要一起讓家鄉變得更好。

「現在我已經不是一個人了。」內森表示，他已經在台灣娶妻生子，台灣不僅給予了自己知識，更給予了一個溫暖的家。他也分享，不要只想著領導，先學會服務，自然會成為真正有影響力的人。

坦尚尼亞 台大 珍古德

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