「遠山呼喚」林子鈞台大畢典致詞 期勉畢業生發揮有溫度的影響力

台灣大學上午舉行114學年度畢業典禮，今年邀請「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞到場給予畢業生祝福。林子鈞自嘲自己曾重修3年微積分，藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限，因為人生最可惜的事,就是今天就把未來想得一清二楚，並指人生並非選擇題，而是一場沒有標準答案的申論題，必須慢慢讀懂題目、把答案寫深。真正的卓越，是願意承認不足並勇於逃離舒適圈。期許大家未來「不一定每一步都正確，但每一步都要真誠在走出自己道路的同時，也能在有能力時為別人開路，發揮有溫度的影響力。」

台大校長陳文章致詞時，期許畢業生們不要害怕失敗，保持韌性與熱情，持續追求理想，終究能為社會帶來改變。陳文章指出，AI快速發展使得知識的取得變得容易，能力的定義正在被重新改寫。陳文章也期勉畢業生要「保持好奇，持續學習」、「勇敢跨界，積極嘗試」以及「堅守價值，誠信利他」，保持夢想與熱情。

國際生畢業生致詞代表，是來自坦尚尼亞的環境工程研究所博士班内森(Nathan Thadeo Yoashi)。內森表示，自己出生於坦尚尼亞的貧困家庭，童年常有一餐沒一餐。在珍古德協助來台就讀，爭取到來臺就讀大學的珍貴機會，順利取得博士學位的資格。內森表示，已在臺灣成家立業，每月仍省下一半生活費資助家鄉5名幼童上學，並夢想未來返 鄉建校。內森也期勉學弟妹：「不要只想著領導，而是先學會服務，自然會成為真正有影響力的人。」

台灣大學114學年度畢業生計有學士班畢業生有5497人、碩士班畢業生有5440人、博士班畢業生有606人，總計1萬1543人。

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，畢業生一早家長幫忙下穿著、整理學士服準備參加畢業典禮。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，致詞貴賓「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞。林子鈞自嘲表示，自己曾重修3年微積分，藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典，來自南投83歲的余姓阿公（左二）把孫子的「榮耀」披掛在自己身上拍照，分享孫子畢業的喜悅。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，畢業生一早家長幫忙下穿著、整理學士服準備參加畢業典禮。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，計有學士班畢業生有5497人、碩 士班畢業生有5440人、博士班畢業生有606人，總計1萬1543人。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，畢業生整理學士服準備參加畢業典禮，和同學們合影。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，校長陳文章致詞時，期許畢業生們不要害怕失敗，保持韌性與熱情，持續追求理想，終究能為社 會帶來改變。記者黃義書／攝影

台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，國際生畢業生致詞代表，是來自坦尚尼亞的環境工程研究所博士班内森(Nathan Thadeo Yoashi)示，自己出生於坦尚尼亞的貧困家庭，童年常有一餐沒一餐。在珍古德協助來台就讀，目前已在台灣成家立業，每月仍省下一半生活費資助家鄉5名幼童上學，並夢想未來返鄉建校。記者黃義書／攝影