「遠山呼喚」林子鈞台大畢典致詞 期勉畢業生發揮有溫度的影響力

上午舉行114學年度 台灣大學 ，今年邀請「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞到場給予畢業生祝福。林子鈞自嘲自己曾重修3年微積分，藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限，因為人生最可惜的事,就是今天就把未來想得一清二楚，並指人生並非選擇題，而是一場沒有標準答案的申論題，必須慢慢讀懂題目、把答案寫深。真正的卓越，是願意承認不足並勇於逃離舒適圈。期許大家未來「不一定每一步都正確，但每一步都要真誠在走出自己道路的同時，也能在有能力時為別人開路，發揮有溫度的影響力。」 畢業典禮
校長陳文章致詞時，期許畢業生們不要害怕失敗，保持韌性與熱情，持續追求理想，終究能為社會帶來改變。陳文章指出，AI快速發展使得知識的取得變得容易，能力的定義正在被重新改寫。陳文章也期勉畢業生要「保持好奇，持續學習」、「勇敢跨界，積極嘗試」以及「堅守價值，誠信利他」，保持夢想與熱情。 台大
國際生畢業生致詞代表，是來自坦尚尼亞的環境工程研究所博士班内森(Nathan Thadeo Yoashi)。內森表示，自己出生於坦尚尼亞的貧困家庭，童年常有一餐沒一餐。在珍古德協助來台就讀，爭取到來臺就讀大學的珍貴機會，順利取得博士學位的資格。內森表示，已在臺灣成家立業，每月仍省下一半生活費資助家鄉5名幼童上學，並夢想未來返 鄉建校。內森也期勉學弟妹：「不要只想著領導，而是先學會服務，自然會成為真正有影響力的人。」
台灣大學114學年度畢業生計有學士班畢業生有5497人、碩士班畢業生有5440人、博士班畢業生有606人，總計1萬1543人。
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，畢業生一早家長幫忙下穿著、整理學士服準備參加畢業典禮。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，致詞貴賓「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞。林子鈞自嘲表示，自己曾重修3年微積分，藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典，來自南投83歲的余姓阿公（左二）把孫子的「榮耀」披掛在自己身上拍照，分享孫子畢業的喜悅。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，畢業生一早家長幫忙下穿著、整理學士服準備參加畢業典禮。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，計有學士班畢業生有5497人、碩 士班畢業生有5440人、博士班畢業生有606人，總計1萬1543人。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，畢業生整理學士服準備參加畢業典禮，和同學們合影。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，校長陳文章致詞時，期許畢業生們不要害怕失敗，保持韌性與熱情，持續追求理想，終究能為社 會帶來改變。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「114學年度畢業典禮」，國際生畢業生致詞代表，是來自坦尚尼亞的環境工程研究所博士班内森(Nathan Thadeo Yoashi)示，自己出生於坦尚尼亞的貧困家庭，童年常有一餐沒一餐。在珍古德協助來台就讀，目前已在台灣成家立業，每月仍省下一半生活費資助家鄉5名幼童上學，並夢想未來返鄉建校。記者黃義書／攝影
國立台北教育大學女廁遭裝設針孔攝影機案，大安警分局循線在新北市淡水區查獲63歲左姓男子。警方初步調查，他並非掌握校方反針孔巡檢時間或刻意反偵查，是認為清晨校園內學生與校方人員較少，較不容易被發現，因此在上午7時許騎車前往北教大，進入教學大樓女廁裝設偷拍設備，至於犯案動機，警方初步了解，左男疑為拍攝女性如廁不雅影像滿足私慾。
2026-05-30 09:19
國立台灣師範大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請和碩科技董事長童子賢擔任演講嘉賓，童子賢以從商後回頭投入文學推廣、社會運動的經驗為例，勉勵學生世界沒有標準答案，人生也無標準的考卷，都有待學生自行定義與追尋。
2026-05-30 11:20
當研究生因壓力憂鬱崩潰、高喊學術霸凌時，面臨論文產出焦慮的指導教授同樣經歷極限生存戰！《聯合報數位版》專訪「教授模擬器」的遊戲研發團隊，從教授視角揭密科研底層邏輯：在指標與良心之間，要當一個仁慈天使，還是惡毒魔鬼？為何這款遊戲讓不少曾陷入或正在實驗苦海中掙扎的玩家「師生和解」？
2026-05-30 07:31
國立台北教育大學驚傳女廁遭安裝針孔攝影機，且拍攝角度正對著蹲式馬桶，警方偵辦中，校方也祭出5大措施防範。有女學生帶頭在案發廁所外以紅筆在便利貼寫下抗議文字，愈來愈多學生響應，牆壁上貼了多張便利貼。發起者在Threads發文，「紙張很小，但我想傳遞我對偷拍者的氣憤與失望」。
2026-05-29 12:49
國立台北教育大學女廁疑遭裝設針孔攝影機，大安警分局昨晚6時許接獲校方報案，員警到場後，在女廁隔間內查獲疑似針孔設備。校方今天說，已安排專業團隊對所有館舍進行全面性科技偵測；也將提高偵測頻率，進行不定期、高密度每日巡檢。
2026-05-29 12:45
立委林俊憲今協同學生家長召開記者會，指各大學校園多有不請自來的業務員，向學生推銷要價數萬到10萬以上的課程或圖書，以話術疲勞轟炸讓學生簽約，並於合約內處處設下陷阱，後續要解約還得付數萬元違約金給業者。李先生指控，業者鎖定剛成年但缺少社會經驗的大學生，以話術讓女兒簽下12萬、分48期的商品，要求主管機關正視此校園問題。
2026-05-29 11:57
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