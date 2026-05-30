童子賢出席台師大畢典 以賈伯斯、黃仁勳為例勉學生：人生沒標準考卷

國立台灣師範大學今天舉行114學年畢業典禮，邀請和碩科技董事長童子賢擔任演講嘉賓，童子賢以從商後回頭投入文學推廣、社會運動的經驗為例，勉勵學生世界沒有標準答案，人生也無標準的考卷，都有待學生自行定義與追尋。

童子賢說，他1982年時創立華碩，2010年時華碩與和碩分家，媒體曾評價自己是「大膽惹塵埃」，在於經營科技公司只是人生的一部分，其實更想從事社會教育、改革，也是回應自己早年的夢想，不想讀工程，而是想讀歷史與文學。

童子賢表示，他求學時期曾經擔任校刊編輯，寒暑假期間更常睡在印刷廠與編輯室，待創業後，因此陸續成為誠品書店等個人股東，並協助東華大學創立楊牧書房、幫政治大學創設陳芳明書房等，也相信文學並非中產階級的專利，因此曾推動移工文學獎等，甚至也在立院外靜坐，協助通過兩性平權法案。

童子賢說，他是想以自身經歷告訴學生，人不能一直躲在辦公室或工廠內，在於世界沒有標準答案、人生甚至也沒有標準考卷，如同沒有人會跟蘋果創辦人賈伯斯說，他的人生考題是智慧型手機；也沒有人會告訴輝達執行長黃仁勳，其人生考題是推動AI發展，一切都有賴自身追尋、定義。

童子賢也引述賈伯斯的名言stay hungry 「求知若飢」，勉勵學生不要停滯，內心一定要有空間容納、追求新的知識。敞開心胸、虛懷若谷、維持終身學習，最終都會轉化成解決問題的能力。

台師大今年畢業生計4573人，包括學士班2527人、碩士班1858人，以及博士班188人。校長宋曜廷致詞時也引用導演李安的生命故事，他表示，人生不能像做菜，把所有的料都準備好了才下鍋，提醒青年不要等待萬事俱備才行動，要勇於嘗試、持續創新。

宋曜廷也期勉學生，以參與拓展視野、以創新開創未來，在人生各個階段實踐「為師為範」的精神。在專業上精益求精，更在品格、態度、責任感上以身作則，透過正向引導力和領導力回應世界的挑戰。