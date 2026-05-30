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北教大女廁針孔案 63歲男清晨潛入偷拍滿足私慾

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
左姓男子撐傘潛入國北教大女廁。記者廖炳棋／翻攝
左姓男子撐傘潛入國北教大女廁。記者廖炳棋／翻攝

國立台北教育大學女廁遭裝設針孔攝影機案，大安警分局循線在新北市淡水區查獲63歲左姓男子。警方初步調查，他並非掌握校方反針孔巡檢時間或刻意反偵查，是認為清晨校園內學生與校方人員較少，較不容易被發現，因此在上午7時許騎車前往北教大，進入教學大樓女廁裝設偷拍設備，至於犯案動機，警方初步了解，左男疑為拍攝女性如廁不雅影像滿足私慾。

北教大一名女學生28日進入校內教學大樓4樓女廁時，在隔間內發現可疑裝置，懷疑是偷拍設備，隨即通報校方並報警。大安警分局臥龍街派出所當晚6時許接獲校方報案，員警到場後，會同校方人員進入女廁勘查。

警方在女廁隔間內查獲疑似針孔攝影機，內有記憶卡、電池及線路等裝置，鑑識人員已封存採證。據了解，該設備疑被偽裝成白色電線壓條，設置在靠近地面與牆角交界處，疑對準馬桶方向。

校方調閱監視器後，發現一名戴漁夫帽、口罩的男子曾進入相關區域。警方成立專案小組，昨天在淡水將他查緝到案，並查扣電腦、手機及記憶卡等證物。

據了解，左男住在淡水，28日上午騎車到北教大，趁清晨校園人較少時進入女廁裝設設備，當晚即被學生發現。警方將釐清他是否曾到校園其他地點或其他場所裝設偷拍設備，也將由女警檢視記憶卡內容，確認是否已拍下影像、拍攝時間及可能被害人數。

校方表示，27日才委外保全公司完成每月例行反針孔檢測，當時未發現異常，沒想到隔天就發生偷拍案。校方已再度清查校內廁所及其他隱私空間，並將監視器畫面提供警方偵辦。

全案以妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌偵辦。

偷拍 女廁 北教大

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