極地大學聯盟大會 中央大學首度以正式會員出席

台灣是亞熱帶國家，但中央大學長期投入海洋觀測、衛星遙測等領域，中大台灣極地研究中心2025年正式獲選「極地大學聯盟」成員，今年以正式會員身分出席年度大會，寫下歷史。

中大今天發布新聞稿指出，本月26日到28日在北大西洋法羅群島首府托爾斯港（Tórshavn）舉辦的極地大學聯盟（UArctic）年度大會，中大台灣極地研究中心（TaiPI）首次以正式會員身分出席，不僅主持地球科學國際場次，更受邀分享超過5年的北冰洋海洋觀測研究成果。

台灣雖然地處亞熱帶，離極地非常遙遠，但極地的環境變化會影響全球。中大長期投入海洋觀測、衛星遙測、大氣科學及地球物理研究，在極地研究領域具備獨特的「跨緯度科學視角」，形成其他非北極國家難以取代的整合研究優勢。2025年在芬蘭舉行的UArctic年會中，經會員大會正式投票，通過TaiPI成為成員機構。

今年大會主題為「北極健康的人類與海洋」，中大極地研究站主任張文和受邀擔任地球科學國際場次主持人，並以「變遷中的北極景觀：極速暖化下環境變遷之地球科學觀點」為題分享。

中央大學目前已於挪威斯瓦巴群島設立研究站，持續推動地球科學田野觀測與跨國合作研究。張文和指出，此次參與不僅是學術交流，更代表台灣已具備提出研究議題、規劃討論框架，並與國際頂尖學者展開對話的能力。

另外，中大水文與海洋研究所教授錢樺領導的研究團隊，也在會議中發表口頭報告，聚焦於北極-副北極海洋環流、北大西洋經向翻轉環流（AMOC）及其上游的轉化過程，受到學術界關注。

中大指出，這次大會不只是討論環境科學，包括格陵蘭的礦產資源、原住民族權利與自決，以及北極航道開通所帶來的海運秩序重組，都是牽動國際格局的重大議題。台灣可透過科研能力，在全球氣候治理與永續發展議題上提供具體貢獻。