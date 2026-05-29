快訊

馬英九基金會提告王光慈！王母公開信曝光：舉報霸凌並司法救濟

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」！網瘋猜肖戰、張凌赫 緋聞衝熱搜第一

輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

聽新聞
0:00 / 0:00

國北教大女廁針孔偷拍案 學生便利貼抗議：我們的身體不該被當成快樂

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國立台北教育大學。本報資料照片
國立台北教育大學。本報資料照片

國立台北教育大學驚傳女廁遭安裝針孔攝影機，且拍攝角度正對著蹲式馬桶，警方偵辦中，校方也祭出5大措施防範。有女學生帶頭在案發廁所外以紅筆在便利貼寫下抗議文字，愈來愈多學生響應，牆壁上貼了多張便利貼。發起者在Threads發文，「紙張很小，但我想傳遞我對偷拍者的氣憤與失望」。

案發廁所外牆壁貼了多張便利貼，學生表達對偷拍事件的抗議，「為什麼不看A片？」、「偷拍者可恥，絕不姑息，祝你一輩子活在被侵犯的恐懼」、「世界在女性的裙襬下誕生，就該允許女性的裙擺能夠隨風飄揚」、「我們的身體從來就不該被當成快樂」、「我們的身體不是你意淫的工具，消除性別不平等，爭取女性權益」、「願有天能有個讓所有性別都安心生活的世界」。

「昨夜是國北教大學生最傷心且最驚懼的一夜」。發起便利貼的學生在Threads發文，希望用最小的方式發揮最大的力量，用紅筆寫下抗議的字句，將便利貼貼在案發廁所外面。看見有學妹們響應也跟著貼便利貼、提供紙筆，用同樣的方式貼在牆面。

之所以用便利貼傳達心聲，她表示，並不想造成環境的髒亂，所以使用便利貼，不會留痕，清理非常方便，後續處理也輕鬆，而以紅筆書寫是為了表達憤怒與女性同胞的血淚。紙張很小，但她想傳遞對偷拍者的氣憤與失望。

偷拍 廁所

延伸閱讀

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

國北教大女廁針孔偷拍案 校方提5措施防範：所有館舍進行全面科技偵測

輔大醫學院女廁驚見可疑偵測器！學生會：追查到底絕不姑息

大學教授上課放裸照、大談女生小褲褲還拍學生泳裝照 性騷官司再翻案

相關新聞

國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

國立台北教育大學驚傳女廁疑遭裝設針孔攝影機，大安警分局昨晚6時許接獲校方報案，校內教學大樓廁所發現可疑攝錄裝置，員警到場後，在女廁隔間內查獲疑似針孔設備，鑑識人員已封存採證，並調閱校園監視器，追查涉案人身分。

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

台北教育大學有學生在Threads網友爆料，在篤行樓4樓女廁發現2台針孔攝影機，且拍攝角度正對著蹲式馬桶。對此，該校教授留言表示，「本案已完成校安通報，並已報警，由警方偵辦中」。

影／輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。校方立即公告張貼「攝影中」顯著告示，並考慮更換為外觀明顯可辨的監視器。

不肖業務員潛入校園…學生遭騙分期付12萬元 消保官教1方法「留證據」

立委林俊憲今協同學生家長召開記者會，指各大學校園多有不請自來的業務員，向學生推銷要價數萬到10萬以上的課程或圖書，以話術疲勞轟炸讓學生簽約，並於合約內處處設下陷阱，後續要解約還得付數萬元違約金給業者。李先生指控，業者鎖定剛成年但缺少社會經驗的大學生，以話術讓女兒簽下12萬、分48期的商品，要求主管機關正視此校園問題。

國北教大女廁針孔偷拍案 校方提5措施：所有館舍全面科技偵測

國立台北教育大學女廁疑遭裝設針孔攝影機，大安警分局昨晚6時許接獲校方報案，員警到場後，在女廁隔間內查獲疑似針孔設備。校方今天說，已安排專業團隊對所有館舍進行全面性科技偵測；也將提高偵測頻率，進行不定期、高密度每日巡檢。

顏值智商雙天花板！成大「光電男神」教授爆紅 還是全球前2%頂尖科學家

國立成功大學近日掀起一波網路熱議，起因是校內「成大科教中心」發布一支實驗室開箱宣傳影片，意外讓光電科學與工程學系教授吳品頡爆紅。影片一出，大批網友與學生隨即被他高顏值的帥氣外表所吸引，更封他為「帥到讓學生都捨不得翹課」的校園男神。 影片中，吳品頡教授以濃眉大眼、高挺身形與燦爛笑容吸引目光，甚至有學生認為他撞臉日本男星玉木宏。課堂上的同學受訪時笑稱，若滿分是10分，願意給教授打11分的高分，直言「看到好看的人上課，心情真的會比較好」。 據《民視新聞網》報導，校內同事也對他讚譽有佳，光電系主任賴韋志稱讚他是一位年輕、有活力且與學生互動非常緊密的優秀老師，光電工程學系的徐旭政教授則表示他不只顏值高、頭腦好，也常與教職員一起打籃球。 吳品頡不僅外表出眾，智商與學術實力更是驚人。曾獲選為美國史丹佛大學評選的「全球前2%頂尖科學家」，更曾榮獲114年度「吳大猷先生紀念獎」，近年還榮膺國際光電工程學會（SPIE）會士（Fellow）殊榮，在奈米光學與半導體製程等學術領域表現極為耀眼。 他在受訪中開箱了自己的實驗室，介紹其中最昂貴的儀器「超連續白光雷射」，主要用於微奈米結構的半導體製程與光的操

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。