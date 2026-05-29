國北教大女廁針孔偷拍案 學生便利貼抗議：我們的身體不該被當成快樂

國立台北教育大學驚傳女廁遭安裝針孔攝影機，且拍攝角度正對著蹲式馬桶，警方偵辦中，校方也祭出5大措施防範。有女學生帶頭在案發廁所外以紅筆在便利貼寫下抗議文字，愈來愈多學生響應，牆壁上貼了多張便利貼。發起者在Threads發文，「紙張很小，但我想傳遞我對偷拍者的氣憤與失望」。

案發廁所外牆壁貼了多張便利貼，學生表達對偷拍事件的抗議，「為什麼不看A片？」、「偷拍者可恥，絕不姑息，祝你一輩子活在被侵犯的恐懼」、「世界在女性的裙襬下誕生，就該允許女性的裙擺能夠隨風飄揚」、「我們的身體從來就不該被當成快樂」、「我們的身體不是你意淫的工具，消除性別不平等，爭取女性權益」、「願有天能有個讓所有性別都安心生活的世界」。

「昨夜是國北教大學生最傷心且最驚懼的一夜」。發起便利貼的學生在Threads發文，希望用最小的方式發揮最大的力量，用紅筆寫下抗議的字句，將便利貼貼在案發廁所外面。看見有學妹們響應也跟著貼便利貼、提供紙筆，用同樣的方式貼在牆面。

之所以用便利貼傳達心聲，她表示，並不想造成環境的髒亂，所以使用便利貼，不會留痕，清理非常方便，後續處理也輕鬆，而以紅筆書寫是為了表達憤怒與女性同胞的血淚。紙張很小，但她想傳遞對偷拍者的氣憤與失望。