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成大設光復科學工作站 跨領域研究助堰塞湖災後重建

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後持續重建，國立成功大學今天在光復鄉成立科學工作站，展開為期3年跨領域研究，包括土壤分析、AI數據監測及公共衛生風險等，提供政府治理參考。

成大科學工作站設立在光復糖廠內，今天正式揭牌。成大校長沈孟儒表示，馬太鞍堰塞湖災情顯示，過往經驗模型已無法應對複合性災難，透過設立工作站收集數據，與NGO及居民互動，目標3年內建立完整復建與重建方案。

沈孟儒說，未來半年至1年聚焦公共衛生風險，進行水溝、土壤採樣分析，以過往登革熱防治經驗，進行疫情及公共衛生調查，建立可持續的社區監測與衛生防護機制。

沈孟儒表示，已在堰塞湖源頭採集1公噸土沙進行物理、化學及生物性分析，提供水土保持與農作物種植科學依據；利用AI分析災情路徑與土石流等數據，建立可解決實務問題的運算模型。

成大智慧水環境研究中心主任曾志民上月組成7人隊伍，徒步前往堰塞湖崩塌區進行地質勘查及採樣。他說，山崩滑動面、壩體劃設超過20個點位，石溝發育旺盛，不斷沖失、滑落，「會有好一段時間很不穩定」，這是長期監測開端，未來的工作還很多。

「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」整合成功大學超過6個學院資源，設有11個小組，動員約30名教授及上百名研究員；計畫由成大投入新台幣7500萬元高教深耕經費，工程會補助4800萬元。

行政院政委、公共工程委員會主委陳金德表示，馬太鞍堰塞湖災情是累積多年事故或開發過當結果，重建復原需系統性，以科學為基礎的方法進行。

陳金德說，這是國內首次針對單一災區系統性調查，未來將成為國家在類似災後救援、重建及復原參考，感謝成大師生願意在偏遠光復鄉投入資源。

堰塞湖 成大 馬太鞍溪

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