國北教大女廁針孔偷拍案 校方提5措施：所有館舍全面科技偵測

國立台北教育大學女廁疑遭裝設針孔攝影機，大安警分局昨晚6時許接獲校方報案，員警到場後，在女廁隔間內查獲疑似針孔設備。校方今天說，已安排專業團隊對所有館舍進行全面性科技偵測；也將提高偵測頻率，進行不定期、高密度每日巡檢。

國北教大今天表示，學校在接獲通報的第一時間，已立即封鎖現場並通報警方到校採證，目前該涉案設備已由警方查扣，並正式立案展開偵辦。

國北教大也提出5項措施，即日起，學校安排專業團隊對全校所有棟館進行全面性的科技偵測，確保無其他遺漏；也將原本每月1次的廠商偵測提升頻率，並派員進行不定期、高密度的每日安全巡檢；協同相關單位全面檢視各棟館廁所的死角，加強夜間照明，並將廁所周邊列為重點巡邏路線。

另外，學校也說，正全力提供校園周邊及走廊之監視器畫面，協助警方過濾可疑人員，務求在最短時間內揪出涉案不法分子；若同學因事件感到焦慮、不安，學校心輔組將主動提供即時的心理諮商與陪伴。

據了解，校內女學生昨天下午進入教學大樓4樓女廁時，察覺隔間牆角有異物，進一步查看後懷疑是偷拍設備，隨即通報校方並報警。警方到場後，會同校方進入現場勘查，在同樓層女廁的兩個隔間內發現疑似攝錄裝置，外觀可見鏡頭內含主機及記憶卡，初步研判並非無線設備。疑似針孔的設備被偽裝成白色電線壓條，疑對準馬桶方向，警方後續將勘驗記憶卡內容。