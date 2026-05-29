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中山大學新種魚命名紋面韌鰕虎 致敬原民紋面文化

中央社／ 高雄29日電

中山大學團隊近日發表新種魚類「紋面韌鰕虎」（Lentipes ptasan），因雄魚臉部有兩道深色線條，神似台灣原住民族傳統紋面，團隊以太魯閣族語ptasan命名，向紋面文化致敬。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，國家實驗研究院海洋中心主任、中山大學特聘教授廖德裕，與博士生莊維誠於國際期刊發表這項研究成果；此次以太魯閣族語為新魚種命名，也成為分類學結合人文意涵的代表案例。

研究團隊早在2019年前往菲律賓民答那峨島南部採集時，就發現這種韌鰕虎具備明顯特殊性，後續經多項形態特徵比對與分析，確認為全新物種。

莊維誠指出，雄性「紋面韌鰕虎」臉部具有兩道深色線條，吻鼻部呈藍色，臀鰭基部有較寬褐色縱帶，繁殖期間身體中央還會出現一道由背部延伸至腹部的棕色寬帶，辨識度高；雌魚則在泄殖腔周圍帶有橘紅色斑塊，與同屬魚種明顯不同。

莊維誠表示，雄魚臉部紋路令人聯想到台灣原住民族紋面文化，因此命名時採用太魯閣族語ptasan作為種名，不僅象徵對原民文化的敬意，也呼應此魚種分布橫跨台灣與菲律賓，而菲律賓部分原住民族同樣存在紋面傳統，魚種名稱兼具文化與生物地理意義。

廖德裕說，「紋面韌鰕虎」是首個以台灣作為模式產地發表的韌鰕虎物種，也讓台灣已知韌鰕虎種類增加至7種；分布範圍涵蓋台灣北部至菲律賓民答那峨島南部之間獨立溪流上游，展現跨島嶼分布特性。

研究團隊表示，「紋面韌鰕虎」外觀與現列台灣保育類的棘鱗韌鰕虎相當相似，但經比較發現，前者雄魚具有較突出上唇、較少的前上頜齒數量，以及獨特臉部感覺乳突排列等特徵，最終確認為不同物種，並於取得完整台灣樣本後完成正式描述。

此外，研究團隊也重新檢視目前列為台灣保育類的民答那峨韌鰕虎分類地位，確認原記載於印尼哈馬黑拉島的喜鬥韌鰕虎，為其同物異名，並修訂分布範圍，顯示此魚種廣泛分布於台灣及東南亞多個島嶼。

中山大學 原住民 菲律賓

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