不肖業務員潛入校園…學生遭騙分期付12萬元 消保官教1方法「留證據」

立委林俊憲今協同學生家長召開記者會，指各大學校園多有不請自來的業務員，向學生推銷要價數萬到10萬以上的課程或圖書，以話術疲勞轟炸讓學生簽約，並於合約內處處設下陷阱，後續要解約還得付數萬元違約金給業者。李先生指控，業者鎖定剛成年但缺少社會經驗的大學生，以話術讓女兒簽下12萬、分48期的商品，要求主管機關正視此校園問題。

林俊憲表示，業者常派出推銷人員出沒各大專校院校園，推銷員恣意找學生攀談，假裝是學生的學長姐或正在做問卷，待學生卸下心防後便開始疲勞轟炸，要求學生購買所費不貲的課程或書籍，甚至要求拍攝學生身份證等索取機敏個資，不少學生當下難以拒絕，回到家才開始後悔。

林俊憲說，但合約中處處埋藏陷阱，如甲方逾期付款時乙方可終止服務，可向甲方求償周年利率以15%計算的利息，違反定型化契約規定的5%；業者也埋伏1條「充分瞭解契約內容不需攜回審閱」，片面要學生放棄審閱期，剝奪學生後悔的權利；再者，契約中更寫到，購買後甲方不得在任何平台發表相關言論，還不得協助他人終止買賣契約，等於被騙了還不能勸別人，受騙上當還不讓人公開討論。

陳情人李先生表示，女兒在校內遇上業務員，先問女兒科系、社團、興趣，隨即表示是同一社團的學長姐，拉近關係後開始推銷線上課程。對方開出分48期付款，要繳費時被家裡發現，才知道女兒簽下了要價12萬元的商品契約。

李先生隨後找業者理論，業者卻擺出高姿態，稱覺得違法可以去提告。他說，業者就是仗著子女簽約了能奈我何，且已過了法定7天鑑賞期，只能繼續完成分期款或付30%的違約金提前解約。最後認賠4萬元解約，家中有能力可負擔，但4萬元對部分家庭而言可能是筆大錢，業者仗著學生已成年又缺乏社會經驗，在校園內以話術哄騙，「來了又趕，趕了又來。」呼籲各界重視。

行政院消保處簡任消保官謝偉雯表示，此類校園推銷屬於消保法規範的「訪問交易」，依法給予7天解約、退貨期，很多業者會嘗試拖過7天期限，因此提醒消費者，如要爭取退貨務必於7天內以書面或存證信函方式寄發業者，以能「留下證據」的方式爭取解約，存證信函寄達後即代表消費者已行使權益。

教育部學特司司長蔡宜靜說，校安通報統計，從去年1月到今年5月共計12案相關通報，已發函各校提醒，也請學校公告相關案例讓學生謹惕。未來研議修正校園安全維護要點，明定未經許可的商業推銷、訪問交易禁止入校，又大學校園是開放空間，也會提醒學校加強通報機制，避免問題發生。