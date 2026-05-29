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國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中
台北教育大學有學生在Threads爆料，在篤行樓4樓女廁發現2台針孔攝影機，且拍攝角度正對著蹲式馬桶。對此，該校教授留言表示，「本案已完成校安通報，並已報警，由警方偵辦中」。
一名網友表示，昨晚上課的學生在女廁發現有2台針孔攝影機，並用自動配線盒的外殼去包裝，拍攝角度正對著蹲式馬桶。其他網友表示，「針孔攝影機確定有，是我以前的學姐發現的，幫擴！大家上廁所多注意周圍」、「竟然連學校都能發生這種事情」、「這個犯人應該貼公布欄記過並法辦」、「連大學都不安全喔？」
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