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影／輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供
針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供

針對輔仁大學醫學院廁所針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。校方立即公告張貼「攝影中」顯著告示，並考慮更換為外觀明顯可辨的監視器。

此案因女學生昨晚發現醫學院5樓圖書館自習室廁所門外牆角，有1個可疑的煙霧偵測器而向新莊警分局福營派出所報案，員警陪女學生要去看現場，但因時間已晚無法進入教學大樓。

警方昨天深夜11時57分通知校安中心，另安排於今天上午教學大樓開門之後會勘，福營派出所長陳昱叡率科偵小隊於8時20分會同教官及校安中心勘查，發現確實是1個外觀偽裝成偵煙器的針孔攝影機，裝在男女廁所門外牆角。

但鏡頭朝向走道公共空間，沒有妨害秘密疑慮，警方進一步檢視廁所內部，亦未發現其他監視器鏡頭或偵測到異常訊號，隨後通知報案學生向她說明。

校方表示，經查這個針孔攝影機是圖書館於2021年間，為了萬一發生治安事件方便後續取證追查而安裝，鏡頭朝向走道等公共區域。但經過討論認為現在的觀念是要讓監視器發揮「公開警示、事前嚇阻」的作用，而非事後抓人，完全沒必要偽裝成偵煙器。

因此為了免除師生疑慮，校方決定立即公告張貼「攝影中」顯著告示，明確揭示監控功能，後續再研議更換為外觀直接可目測辨識的監視器，並將此案列入治理校園參考案例。

新莊警分局提醒民眾，若發現疑似偷拍設備或其他可疑情形，可立即撥打110報案，警方會迅速到場查處，以維護民眾隱私及公共安全。

針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供
針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供

針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供
針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供

針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供
針對輔仁大學醫學院廁所外針孔攝影機疑雲，警方上午會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，但無涉妨害秘密。圖／輔仁大學提供

針孔攝影機 廁所

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