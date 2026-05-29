國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

國立台北教育大學驚傳女廁疑遭裝設針孔攝影機，大安警分局昨晚6時許接獲校方報案，校內教學大樓廁所發現可疑攝錄裝置，員警到場後，在女廁隔間內查獲疑似針孔設備，鑑識人員已封存採證，並調閱校園監視器，追查涉案人身分。

據了解，發現可疑裝置的是校內女學生，她昨天下午進入教學大樓4樓女廁時，察覺隔間牆角有異物，進一步查看後懷疑是偷拍設備，隨即通報校方並報警。警方到場後，會同校方進入現場勘查，在同樓層女廁的兩個隔間內發現疑似攝錄裝置，外觀可見鏡頭，內含主機及記憶卡，初步研判並非無線設備。

疑似針孔設備被偽裝成白色電線壓條，放在靠近地面與牆角交界處，疑對準馬桶方向。警方後續將勘驗記憶卡內容，確認是否已有影像、拍攝時間及可能被害人數。

校方27日才委外保全公司進行每月例行反針孔檢測，當時未發現異常；不料隔天28日就有學生在女廁發現可疑裝置。校方調閱監視器後，已鎖定一名戴漁夫帽、口罩的中年男子，研判他可能在昨天上午7時許進入現場，相關監視器畫面已提供警方偵辦。

臥龍街派出所接獲報案後已展開蒐證，並由鑑識人員封存可疑設備、調閱周邊監視影像，全力追查涉案對象，全案將朝妨害秘密及妨害性隱私等方向偵辦。

北教大表示，校內將再進行全面清查，針對廁所及其他隱私空間加強巡檢。警方也提醒，民眾若在廁所、更衣室等私密場域發現可疑物品，應避免自行拆卸或破壞，並立即通知管理單位及警方到場處理。