輔大醫學院女廁驚見可疑偵測器！學生會：追查到底絕不姑息

近期醫美診所針孔偷拍風暴鬧得沸沸揚揚，輔仁大學醫學院的圖書館自習室女廁門口也被學生發現1個煙霧偵測器裝在牆角令人擔心，由於警方和校安單位昨晚接獲通報的時間無法進入大樓，今天上午已前往勘察，後續會向外界說明。

女學生昨晚在threads發文詢問「學校女廁門口的煙霧偵測器，到底正不正常？」甚至打趣說自己爆料「會不會被退學啊？」引發網友熱議直指偵煙器不應裝在牆角，懷疑是針孔攝影機，也有人建議直接報警。

後來輔大學生會長黃祥瑋也留言，表示昨晚已致電詢問校安人員，由於當時非自習室開放時段無法進入，為確保學生隱私安全並確認是否真為針孔攝影機，今天學生會將會同教官室及醫學院大樓自習空間負責人前往檢驗，並強調會持續監督追查到底，不會姑息！

轄區新莊警分局則表示昨天福營派出所員警曾陪同報案女學生前往該大樓，但夜間未開放無法入內，今天上午派出所所長已會同校安等相關人員現場勘驗。校方表示勘查之後會向外界說明。