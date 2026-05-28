大學課堂驚魂！醉漢突闖教室解「微醺畢氏定理」 網傻眼：數學版李白？

喝醉後的行為千奇百怪，多數人都聽過「酒後亂性」，但你見過「酒後解題」嗎？近日一段校園影片在網路上瘋傳，一名渾身酒氣的粉衣男子突然闖入世新大學課堂，並拿著白板筆，當場揮毫解起「畢氏定理」，解完後便瀟灑離去。雖然是虛驚一場，但這起荒謬的校園插曲，卻也引發了校安隱憂。

影片中，一名身穿粉色上衣的男子，在世新大學課堂進行到一半時，突然渾身酒氣地推門闖入，突如其來的狀況讓台下目擊師生紛紛傻眼。據了解，該名男子進門後先是低聲自言自語，正當大家提防他是否有攻擊行為時，他竟走向講台拿起白板筆，聲稱自己要「解數學」，隨後便在眾目睽睽之下，在白板上寫出「畢氏定理」的解題步驟。更奇特的是，這名男子解完題之後並未多留，隨即不發一語地轉身離開現場。

超現實的影片曝光後，隨即引發網路熱烈討論，網友幽默表示：「酒醉會暴露本性，所以這位的本性是…」、「他無法逃離自己的本性……竟然是數學」、「別人酒後亂性，他酒後亂證明」、「就算喝了酒還是熱愛數學」、「李白（數學ver.)」、「我喝醉了什麼都做得出來，數學也行」、「唉，數學就是這樣，會就是會，不會怎樣都不會，就算你喝醉了也是」、「說他不會吧，他寫三角函數。說他會吧，用π當未知數」。

雖然事件看似荒謬，學生和網友也多以「好玩」心態看待，但背後卻也暴露出校園安全漏洞。《三立新聞網》訪問當天上課的教授，他也還原現場，透露該名男子外表明顯不具學生樣，一進教室就喃喃自語、自顧自地走向講台解題。教授提到，當下最擔心的還是學生的安危，在第一時間就指示兩名男同學通報警衛、教官，自己則先逐步靠近試探，「後來漸漸靠近、問他從哪裡來，才聞到身上有酒味、不舒服的味道。」所幸解題完畢後，男子便自行離開教室。

教授強調，校園安全一事可大可小，下課後他已立即向校方通報。他也呼籲，校方警衛室未來應更嚴格審視進出人員，避免神色怪異的校外人士輕易闖入。若再次遇到類似事件，師生可以透過校內專屬app或緊急連線電話，第一時間向教官室和警衛室求助。