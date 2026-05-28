台師大與越南肯特大學簽約 合作培育AI工程人才

台灣師範大學與越南肯特大學（Can Tho University）簽署合作備忘錄，共同培育AI、半導體、工程科技人才，並期盼拓展台灣與東南亞高教合作契機。

台師大今天發布新聞稿指出，本月26日在台北簽署的合作備忘錄，由台師大校長宋曜廷、肯特大學副校長陳玉海代表，越方並有科研處、工程學院、自動化技術系及國際事務處等主管來台，展現對雙方合作的重視。

宋曜廷表示，這次簽約不僅象徵兩校正式建立合作夥伴關係，更代表雙方對高等教育國際合作、科技人才培育，以及跨文化交流的共同期待。

宋曜廷說，肯特大學長期以來在湄公河三角洲地區扮演重要角色，而台師大則持續推動國際化與跨域教育。雙方未來將在共同教育理念與願景基礎上，展開長遠且具實質意義的合作。

台師大於2025年起啟動「躍獅計畫」，逐步建立台越人才培育與產學合作基礎，校內越南學位生人數由146人成長至274人，就讀理工與AI相關領域的人數持續增加，研究方向涵蓋資訊工程、電機工程、物理、化學、科技與AI應用等。

台師大指出，未來將持續透過與肯特大學及企業、基金會的合作，深化台越間的鏈結，並透過學術研究、人才交流與產學合作，共同培育具全球競爭力的國際人才。