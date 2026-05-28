快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

不只看球也看蛋 文化新聞學生深入探訪大巨蛋

聚傳媒／ 校園記者張宸齡報導

照片為記者拍攝

中國文化大學新聞學系「體育新聞實務」課程26日前往臺北大巨蛋參訪，透過遠雄巨蛋體育館營運部禮賓服務科專員場館導覽與實務介紹，深入了解大型運動場館的營運規劃與賽事執行流程。

在遠雄巨蛋事業股份有限公司體育館營運部禮賓服務科專員趙芷慧解說下，遠雄巨蛋總經理李柏熹與體育館營運部禮賓服務科經理馬琳陪同參訪，向學生介紹臺北大巨蛋場館設施與安全設計。

趙芷慧帶著文大師生逐層介紹，大巨蛋B1層座位數約一萬七千席，中外野正中間設有打擊之眼的黑色布幕；2樓有計分室與中控區域，負責燈光開關、計分及場館整體控制系統；3樓規劃18間包廂，其中最大的包廂可容納24人，提供不同球迷不同層次的觀賽體驗。

遠雄在包廂區的設計中融入棒球元素與永續概念，與偏鄉學校合作舊換新計畫，收集學校廢棄球具，遠雄將舊球棒、手套等回收重新製作成茶几與吧台，並協助更換新球具。

包廂內現場每張桌子的花紋皆不相同，椅墊加入棒球縫線設計，天花板則以打者揮棒軌跡作為靈感，桌面也能看見球場壘包圖樣，呈現濃厚棒球氛圍及環保再利用的價值。

場館設施方面，大巨蛋整體建築耐震能力可達7級，趙芷慧解說時表示，大巨蛋採無樑柱結構設計，球場內最高點高度72公尺，隱形護網高度48公尺；在消防設備上設有可感應熱能與煙霧的水槍砲系統，能更精準執行滅火作業；球場草皮則採用日本美津濃人工草皮，具備捲曲彈性，提升球員使用感受與安全性。

針對外界關注的漏水問題，趙芷慧也提到，目前外牆漏水問題已大致補強完成，至於原先包覆於內部的冷凝水問題仍持續改善中，整體修復狀況逐漸穩定，抓漏與修繕工程已投入新台幣上億元經費。

此外，味全龍攜手韓職LG TWINS在5月26日至27日在臺北大巨蛋舉辦韓風主題日「Red!가자! LG TWINS X DRAGONS聯名主題日」，LG TWINS應援團與吉祥物也再次來台，並帶來更多韓式應援局數與應援曲，為球迷打造臺韓聯手的主題觀賽體驗。

體育新聞實務課程老師張新偉表示，感謝味全龍球團與遠雄巨蛋提供此次參訪機會，讓學生能實際走入大型運動場館，了解賽事幕後運作與場館規劃，對未來體育新聞與運動產業相關實務有更深刻的認識與收穫。

 

聚傳媒

大巨蛋 遠雄 體育

延伸閱讀

中職／小龍女前進福岡巨蛋熱情應援 日本球迷感受台式魅力

新北產業文化館再添生力軍！林恩國際「凱芬妮產業文化館」通過評鑑

中職／明星賽票選26日起跑 2投票方式都大加權均衡6隊

新竹棒球場挖到「兩座國際游泳池」廢棄物 拚8月完工驗收

相關新聞

大學課堂驚魂！醉漢突闖教室解「微醺畢氏定理」 網傻眼：數學版李白？

喝醉後的行為千奇百怪，多數人都聽過「酒後亂性」，但你見過「酒後解題」嗎？近日一段校園影片在網路上瘋傳，一名渾身酒氣的粉衣男子突然闖入世新大學課堂，並拿著白板筆，當場揮毫解起「畢氏定理」，解完後便瀟灑離去…

台師大與越南肯特大學簽約 合作培育AI工程人才

台灣師範大學與越南肯特大學（Can Tho University）簽署合作備忘錄，共同培育AI、半導體、工程科技人才，並...

顏值智商雙天花板！成大「光電男神」教授爆紅 還是全球前2%頂尖科學家

國立成功大學近日掀起一波網路熱議，起因是校內「成大科教中心」發布一支實驗室開箱宣傳影片，意外讓光電科學與工程學系教授吳品頡爆紅。影片一出，大批網友與學生隨即被他高顏值的帥氣外表所吸引，更封他為「帥到讓學生都捨不得翹課」的校園男神。 影片中，吳品頡教授以濃眉大眼、高挺身形與燦爛笑容吸引目光，甚至有學生認為他撞臉日本男星玉木宏。課堂上的同學受訪時笑稱，若滿分是10分，願意給教授打11分的高分，直言「看到好看的人上課，心情真的會比較好」。 據《民視新聞網》報導，校內同事也對他讚譽有佳，光電系主任賴韋志稱讚他是一位年輕、有活力且與學生互動非常緊密的優秀老師，光電工程學系的徐旭政教授則表示他不只顏值高、頭腦好，也常與教職員一起打籃球。 吳品頡不僅外表出眾，智商與學術實力更是驚人。曾獲選為美國史丹佛大學評選的「全球前2%頂尖科學家」，更曾榮獲114年度「吳大猷先生紀念獎」，近年還榮膺國際光電工程學會（SPIE）會士（Fellow）殊榮，在奈米光學與半導體製程等學術領域表現極為耀眼。 他在受訪中開箱了自己的實驗室，介紹其中最昂貴的儀器「超連續白光雷射」，主要用於微奈米結構的半導體製程與光的操

陪伴弱勢生翻轉人生！ 中國醫大今年助學扶助近3000人次

中國醫藥大學自2018年起發起弱勢學生助學計畫，在教育部高教深耕計畫的經費挹注下，並結合企業、社福基金會的捐助，募得款項全數專款專用於學生的專長輔導，扶助學生人數與補助經費逐年增加。學生感性分享說，「正是這份補助的及時雨，陪伴她跨越未知、發掘潛能，看見了截然不同的世界」。

政大獲永豐金控捐2.47億 用於「Ｘ實驗學院」培養跨域人才

國立政治大學明年將迎接創校百年，永豐金融控股公司旗下永豐銀行與永豐金證券響應政大「百年薈萃基金」，合計捐贈新台幣2.47億元，支持政大推動「X實驗學院」跨域人才培育計畫，並冠名整建社會科學資料中心大樓（社資樓），打造創新教學基地。

沒寫單位被扣分！大三生怒嗆教授「你很蠢」 網友傻眼：以為國小

考試時計算題的答案，到底需不需要標明「單位」？近日，一名大學教授在Threads上發文分享，自己因為學生在計算題答案只寫了數字、沒寫單位，而扣了對方一半的分數，沒想到竟遭該名大三學生怒吼「你很蠢欸」，讓他相當心寒。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「單位非常重要」，支持教授將該名學生當掉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。