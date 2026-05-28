不只看球也看蛋 文化新聞學生深入探訪大巨蛋

照片為記者拍攝

中國文化大學新聞學系「體育新聞實務」課程26日前往臺北大巨蛋參訪，透過遠雄巨蛋體育館營運部禮賓服務科專員場館導覽與實務介紹，深入了解大型運動場館的營運規劃與賽事執行流程。

在遠雄巨蛋事業股份有限公司體育館營運部禮賓服務科專員趙芷慧解說下，遠雄巨蛋總經理李柏熹與體育館營運部禮賓服務科經理馬琳陪同參訪，向學生介紹臺北大巨蛋場館設施與安全設計。

趙芷慧帶著文大師生逐層介紹，大巨蛋B1層座位數約一萬七千席，中外野正中間設有打擊之眼的黑色布幕；2樓有計分室與中控區域，負責燈光開關、計分及場館整體控制系統；3樓規劃18間包廂，其中最大的包廂可容納24人，提供不同球迷不同層次的觀賽體驗。

遠雄在包廂區的設計中融入棒球元素與永續概念，與偏鄉學校合作舊換新計畫，收集學校廢棄球具，遠雄將舊球棒、手套等回收重新製作成茶几與吧台，並協助更換新球具。

包廂內現場每張桌子的花紋皆不相同，椅墊加入棒球縫線設計，天花板則以打者揮棒軌跡作為靈感，桌面也能看見球場壘包圖樣，呈現濃厚棒球氛圍及環保再利用的價值。

場館設施方面，大巨蛋整體建築耐震能力可達7級，趙芷慧解說時表示，大巨蛋採無樑柱結構設計，球場內最高點高度72公尺，隱形護網高度48公尺；在消防設備上設有可感應熱能與煙霧的水槍砲系統，能更精準執行滅火作業；球場草皮則採用日本美津濃人工草皮，具備捲曲彈性，提升球員使用感受與安全性。

針對外界關注的漏水問題，趙芷慧也提到，目前外牆漏水問題已大致補強完成，至於原先包覆於內部的冷凝水問題仍持續改善中，整體修復狀況逐漸穩定，抓漏與修繕工程已投入新台幣上億元經費。

此外，味全龍攜手韓職LG TWINS在5月26日至27日在臺北大巨蛋舉辦韓風主題日「Red!가자! LG TWINS X DRAGONS聯名主題日」，LG TWINS應援團與吉祥物也再次來台，並帶來更多韓式應援局數與應援曲，為球迷打造臺韓聯手的主題觀賽體驗。

體育新聞實務課程老師張新偉表示，感謝味全龍球團與遠雄巨蛋提供此次參訪機會，讓學生能實際走入大型運動場館，了解賽事幕後運作與場館規劃，對未來體育新聞與運動產業相關實務有更深刻的認識與收穫。

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