陪伴弱勢生翻轉人生！ 中國醫大今年助學扶助近3000人次

中國醫藥大學自2018年起發起弱勢學生助學計畫，在教育部高教深耕計畫的經費挹注下，並結合企業、社福基金會的捐助，募得款項全數專款專用於學生的專長輔導，扶助學生人數與補助經費逐年增加。學生感性分享說，「正是這份補助的及時雨，陪伴她跨越未知、發掘潛能，看見了截然不同的世界」。

中國醫藥大學前天舉辦助學計畫「守護伊・圓醫夢」成果發表暨感恩會。校方指出，這項助學計畫補助人次及經費逐年增加，自2018年起輔導扶助學生由2097人次，至今年提升至2909人次；補助金額也由2018年起由410萬元提升至1225萬6000元。

校方表示，在助學計畫中，學校在執行面建立「學習取代工讀」的輔導模式，由教師透過面談機制，深入了解學生的特質、性向與學習現況，藉此達成資源配置的最優化與精準化，全面構築安全網，確保受助學生得以安頓生活、專心就學。

中國醫藥大學物理治療學系廖律涵今年榮獲2026年總統教育獎，她分享自己從小因聽力障礙，成長路上必須仰賴極其昂貴的人工電子耳輔助，為了克服學習上的鴻溝，總要付出比旁人多出數倍的汗水與努力，直到遇見助學計畫與善心捐助者後迎來了轉機。她感謝善心人士無私付出，才能讓他最徬徨的時刻看見希望，重新找回力量。

中國醫藥大學校長江安世表示，助學計畫的意義，不僅在於減輕學生的經濟負擔，更希望讓每一位孩子感受到在追夢的道路上始終有人陪伴與支持。