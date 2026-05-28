政大獲永豐金控捐2.47億 用於「Ｘ實驗學院」培養跨域人才

國立政治大學明年將迎接創校百年，永豐金融控股公司旗下永豐銀行與永豐金證券響應政大「百年薈萃基金」，合計捐贈新台幣2.47億元，支持政大推動「X實驗學院」跨域人才培育計畫，並冠名整建社會科學資料中心大樓（社資樓），打造創新教學基地。

政大表示，學校長期耕耘人文社會、商管與法學領域，本次捐贈除支持學校既有辦學成果及X實驗學院跨域教育發展外，亦透過業界參與人才培育歷程、強化實務連結與產學共育機制，回應AI時代與全球金融環境變化下跨域人才培育需求。

政大副校長蔡維奇表示，本次合作協助政大打造更具前瞻性的人才培育場域，也將深化大學層級實驗教育發展，象徵高等教育與產業共同面對未來變局、實踐社會共好的新模式。

政大X實驗學院於2024年8月獲教育部核定成立，是全國唯一以「跨域自主學習」為核心的大學實驗學院，突破傳統學科框架，培養學生跨域整合、自主學習與實踐能力。完成冠名整建後的社資樓，將成為X實驗學院核心基地，結合開放學習空間、多功能協作展演場域與跨域共學機制。

政大說，除硬體建設外，雙方亦將推動為期10年的跨域人才培育與共學實驗計畫，以X實驗學院為平台，聯結商學院、社科院及資訊學院等領域學生，由政大教師、永豐業師與金融實務單位共同參與課程設計與實作培訓，建立從探索、培育到就業的完整人才路徑。學生除可參與工作坊、主題營隊與共學實驗室外，也將透過微學程、實習與人才預聘制度，提升跨域整合與實務應用能力。