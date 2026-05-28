顏值智商雙天花板！成大「光電男神」教授爆紅 還是全球前2%頂尖科學家
國立成功大學近日掀起一波網路熱議，起因是校內「成大科教中心」發布一支實驗室開箱宣傳影片，意外讓光電科學與工程學系教授吳品頡爆紅。影片一出，大批網友與學生隨即被他高顏值的帥氣外表所吸引，更封他為「帥到讓學生都捨不得翹課」的校園男神。
影片中，吳品頡教授以濃眉大眼、高挺身形與燦爛笑容吸引目光，甚至有學生認為他撞臉日本男星玉木宏。課堂上的同學受訪時笑稱，若滿分是10分，願意給教授打11分的高分，直言「看到好看的人上課，心情真的會比較好」。
據《民視新聞網》報導，校內同事也對他讚譽有佳，光電系主任賴韋志稱讚他是一位年輕、有活力且與學生互動非常緊密的優秀老師，光電工程學系的徐旭政教授則表示他不只顏值高、頭腦好，也常與教職員一起打籃球。
吳品頡不僅外表出眾，智商與學術實力更是驚人。曾獲選為美國史丹佛大學評選的「全球前2%頂尖科學家」，更曾榮獲114年度「吳大猷先生紀念獎」，近年還榮膺國際光電工程學會（SPIE）會士（Fellow）殊榮，在奈米光學與半導體製程等學術領域表現極為耀眼。
他在受訪中開箱了自己的實驗室，介紹其中最昂貴的儀器「超連續白光雷射」，主要用於微奈米結構的半導體製程與光的操控。有趣的是，高度科技化的實驗室裡，每台精密機台和防潮箱上皆端正地擺放著「綠色乖乖」，每包都認真寫上保庇對象的名字。
年僅30多歲的吳品頡，其實已經結婚並育有兩個孩子，他曾在得獎感言表示非常感謝太太一路上包容他埋首於工作，他也勉勵想進入光電領域的學子，現在有些科技一直在往前進，在網路上是查不到的，凡事除了收集資料外，更要透過自己親身實際體驗與觀察，才能有更深刻的斬獲。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。