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沒寫單位被扣分！大三生怒嗆教授「你很蠢」 網友傻眼：以為國小

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學教授發文感嘆，有大三學生因計算題沒寫「單位」被扣分，竟當面怒吼教授「你很蠢」，引發網友熱議。示意圖／Ingimage
一名大學教授發文感嘆，有大三學生因計算題沒寫「單位」被扣分，竟當面怒吼教授「你很蠢」，引發網友熱議。示意圖／Ingimage

考試時計算題的答案，到底需不需要標明「單位」？近日，一名大學教授在Threads上發文分享，自己因為學生在計算題答案只寫了數字、沒寫單位，而扣了對方一半的分數，沒想到竟遭該名大三學生怒吼「你很蠢欸」，讓他相當心寒。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「單位非常重要」，支持教授將該名學生當掉。

該名教授在Threads上發文表示，有一名學生在考試的計算題答案中只寫了「256」，卻沒有寫出單位，因此他只給了一半分數。

不料，這名大三學生竟認為教授故意刁難，當面怒吼「寫256就是要買256公斤的意思，誰不知道最後是要買幾公斤？幹嘛一定要寫單位才會知道，才會採購！你很蠢欸」。面對學生的失控飆罵，原PO坦言，「老師難為，常常偷偷掉眼淚」，並表示已經將該題成績改為零分，甚至考慮將這名學生當掉。

這篇貼文迅速累積超過60萬次瀏覽，大批網友紛紛留言力挺教授。許多人驚訝表示，一開始看文章還以為是國小生的行為，「小學生都知道要加單位，她是國小沒畢業嗎？」、「看前面以為是小學生，看到大三還怒吼...唉」、「國小就知道要寫單位了，大三還不知道是有什麼問題」。

更多網友則舉出實際案例，強調在真實社會中「單位」的正確性至關重要，甚至攸關人命與鉅額財產，「胰島素打10cc跟10IU差很多欸！一個治療一個殺人，單位超級重要」、「1999年NASA一個價值1.25億美元的火星探測器，就是因為工程師誤用英制單位與公制單位，導致任務失敗燒毀」、「買一張台積電跟買一股台積電差了3個0，足夠讓一般老百姓信用破產了。」

也有部分網友提出不同看法，認為若是題目本身已經問了「多少公斤」，學生的答案理應默認為該單位，「扣一半分數似乎有違比例原則，扣個一兩分警告就好」。然而，不少業界人士隨即反駁，「沒有單位就是全錯！老師不是靈媒不會觀落陰，算0分對其他學生才公平」、「在業界看報告就是先看單位，沒有就退回請原作補。」

面對廣大網友的迴響，該名教授也在留言區回應，看到大家都認同單位的重要性，覺得被嗆得有代價了。他感嘆，老師有時就像「淋濕的小鳥」需要自我療癒，但為了讓還未出社會的孩子理解教育的本意，他會「擦乾眼淚，繼續吃冰淇淋（療傷）」，堅持對細節的要求。

小學生 大學教授 數學

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