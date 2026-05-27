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嘉大斥資逾3300萬打造智慧化豬舍 朝友善動物福利等面向努力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大農學院動物試驗場智慧化豬舍修建工程動土典禮圓滿完成，共同見證重要時刻。圖／嘉義大學提供
嘉大農學院動物試驗場智慧化豬舍修建工程動土典禮圓滿完成，共同見證重要時刻。圖／嘉義大學提供

嘉義大學農學院動物試驗場智慧化豬舍修建工程今天舉行動土典禮，校長林翰謙表示，此次工程宣示嘉大持續精進教學環境、厚植研究基礎、鏈結產業需求的積極作為。工程由校務基金增額撥款及農業部共同補助，總改建經費為3360萬5113元，將既有設施整建與功能提升，完工後將朝向智慧化、環控化、友善動物福利及高生物安全的現代化場域邁進，為嘉大農學院教學研究發展再添重要里程碑。

農學院院長沈榮壽表示，農學院動物試驗場占地約5公頃，自1984年啟用至今已逾42年，現有設施已難完全回應當代畜牧生產管理與教學研究需求。面對智慧科技、節能減碳、動物福利及生物安全等全球畜牧產業發展趨勢，建置具高效率、智慧監控及符合動物福利理念的新型豬舍，已具高度必要性與急迫性。豬隻作為我國重要畜牧產業之一，動物試驗場不僅為研發試驗重地，也肩負示範教學與產學交流功能。

本次動土的智慧化豬舍興建面積為1230.8平方公尺，預計可飼養約600頭豬。整體設計將強化各區分流管理，降低不同區域豬隻交叉感染風險，並設置智慧化環境監控系統與異常警報機制，即時掌握溫濕度、通風及飼養環境變化，提升管理效率與動物健康照護品質。此外，豬隻飼養方式採群養個飼設計，在兼顧管理效能的同時，也更加保障種母豬在生產周期中，享有生理與心理健康的飼養方式豬隻動物福利。

嘉大表示，期待在智慧化豬舍修建完工後，更能完整支援教師教學、研究及產學合作需求，讓學生在校期間即有機會接觸現代化畜牧設備與管理模式，強化專業能力與就業競爭力。

<a href='/search/tagging/2/嘉義大學' rel='嘉義大學' data-rel='/2/127028' class='tag'><strong>嘉義大學</strong></a>校長林翰謙偕同與會貴賓共同執鏟，象徵工程正式啟動。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙偕同與會貴賓共同執鏟，象徵工程正式啟動。圖／嘉義大學提供

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